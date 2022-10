Van Nistelrooij neemt verdediger mee naar persconferentie en hint op wijzigingen

Woensdag, 19 oktober 2022 om 22:10 • Mart van Mourik

Ruud van Nistelrooij laat Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior mogelijk speelminuten maken tegen Arsenal. Het trio kampte de afgelopen periode met uiteenlopende blessures, maar het drietal zit tijdens het inhaalduel in de Europa League voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie. Verder geeft de trainer van PSV op de persconferentie aan dat hij overweegt om tegen de Londenaren in een systeem met vijf verdedigers aan te treden.

In totaal heeft Van Nistelrooij komende donderdag de beschikking over 24 spelers. De keuzeheer verwachtte Madueke afgelopen weekend al terug tegen FC Utrecht (6-1), maar dat duel bleek te vroeg te komen. De buitenspeler maakte dit seizoen nog geen minuten in een officiële wedstrijd, maar kan daar tegen Arsenal verandering in brengen. De Jong liep in augustus in het Champions League-duel met Rangers FC (0-1 verlies) een spierblessure op. Eind september gaf Van Nistelrooij aan dat de aanvoerder van PSV nog ‘enkele weken’ nodig had om wedstrijdfit te raken. Mauro stond van het drietal het langst aan de kant en kwam al sinds mei niet meer in actie.

"Ze kunnen wel allemaal minuten maken, want daarom heb ik ze meegenomen”, vertelt Van Nistelrooij, die overigens benadrukt dat hij het drietal niet zomaar gaat inzetten. “Ik zet ze in als de wedstrijd erom vraagt. Ze beginnen op de bank, dat lijkt me logisch. Na zo’n lange tijd moeten we gewoon voorzichtig zijn.” De keuzeheer wil verder nog geen uitsluitsel geven over de opstelling van de Eindhovenaren, al lijkt het er wel op dat Jarred Branthwaite, die naast zijn trainer aanwezig is bij de persconferentie, kan rekenen op een basisplek.

“Branthwaite kan in verschillende systemen spelen, zowel met vier als vijf verdedigers. We hebben nog niet met vijf verdedigers gespeeld, maar Arsenal is een tegenstander die je goed moet analyseren”, aldus Van Nistelrooij. Branthwaite vult zijn coach aan. “Wij horen morgen pas wie in de basis zullen staan. Arsenal is een topteam, heeft een hele goede start gehad. Maar ik denk dat als we ons aan ons plan houden, dat we voor een resultaat kunnen gaan. Het collectief is goed en als we compact spelen zouden we gelijk kunnen spelen of winnen. Die kwaliteiten hebben we.”