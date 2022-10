RKC eruit door amateurs; Vitesse verlenging in na wereldgoal Kozakken Boys

Woensdag, 19 oktober 2022 om 21:59 • Wessel Antes • Laatste update: 23:00

RKC Waalwijk is woensdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door De Treffers: 2-0. De tweededivisionist uit Groesbeek was simpelweg te sterk voor de nummer zeven van de Eredivisie, die aantrad met meerdere bekende namen als Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali.

De problemen voor de Waalwijkers ontstonden al na een kwartier spelen. Voormalig Fortuna Sittard-rechtsbuiten Gavin Vlijter schoot de bal op knappe wijze langs RKC-keeper Joel Pereira. Daarna was het balbezit voor RKC, maar waren de grote kansen voor de thuisploeg. De Treffers-Keeper Niels Kornelis ontpopte zich tot ware bekerheld met een aantal goede reflexen.

In de rust werd Jozefzoon vervangen door Roy Kuijpers, terwijl ook Kevin Felida zijn opwachting mocht maken als vervanger van Yassin Oukili. Ook met deze nieuwkomers wist de uitploeg geen vuist te maken in Groesbeek, waardoor Iliass Bel Hassani werd ingebracht voor de tegenvallende Mika Biereth. Met de ervaren Bel Hassani in de ploeg werd het echter nog erger: Brian Campman schoot de 2-0 achter de touwen met een heerlijke vrije trap, waardoor RKC op tamelijk gênante wijze is uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker.

Kozakken Boys - Vitesse 2-2 (tussenstand)

De Arnhemmers namen op bezoek in Werkendam zoals verwacht direct het initiatief in handen. Na een kwartier spelen schoot VfL Wolfsburg-huurling Bartosz Bialek Vitesse op voorsprong met een hard schot met zijn linkerbeen in de bovenhoek. Hoewel er geen vuiltje aan de lucht leek, kwamen de Kozakken Boys vlak voor rust langszij dankzij een waanzinnige vrije trap van ex-prof Lars Hutten. De rechtspoot liet Daan Reiziger vanaf een meter of dertig totaal kansloos: 1-1! Na rust kwam Vitesse de klap te boven dankzij een doelpunt van Kacper Kozlowski, die zijn inzet via doelman Bryan Janssen binnen zag vallen. Acht minuten voor tijd kwam de thuisploeg opnieuw terug in de wedstrijd, toen voormalig NEC-speler Lowie van Zundert de bal over doelman Reiziger heen lepelde: 2-2.

Lars Hutten legt aan vanaf 30 meter, de rest is geschiedenis... ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2022

Excelsior - MVV Maastricht 5-1

Excelsior had woensdagavond geen kind aan MVV. Nadat Feyenoord-huurling Marouan Azarkan onrechtmatig werd neergehaald in het strafschopgebied, opende spits Reda Kharchouch in de 22ste minuut vanaf elf meter de score. Na wederom een goede actie van Azarkan kon Lazaros Lamprou de score verdubbelen met een intikker. Nog voor rust maakte de Griek zijn tweede van de avond, en daarmee de 3-0 voor Excelsior.Na rust gingen de Kralingers vrolijk verder toen MVV opbouwend in de fout ging, waardoor Azarkan eindelijk een eigen treffer kon maken. Niet veel later maakte Kharchouch zijn tweede doelpunt via wederom een penalty. Uiteindelijk was het slotakkoord voor Koen Kostons van MVV, die de eindstand op 5-1 bepaalde.

Go Ahead Eagles – Helmond Sport 3-1

De ploeg van René Hake kwam na zeven minuten al op voorsprong. Verdediger Jay Idzes werkte een hoekschop van Philippe Rommens binnen: 1-0. Laatstgenoemde kwam ruim een half uur later zelf op het scorebord. De middenvelder, die dit seizoen nog niet wist te scoren, probeerde het vanaf buiten het zestienmetergebied en passeerde Helmond-doelman Mike Havekotte: 2-0.

De bezoekers gaven zich echter niet makkelijk gewonnen en maakten kort voor rust zelfs de aansluitingstreffer via Håkon Lorentzen: 2-1. Heel lang kon Helmond daar alleen niet van genieten. Slechts vijf minuten later bracht Sylla Sow de marge namelijk terug naar twee na een vrije trap: 3-1. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer.

Overige uitslagen:

ADO 20 Heemskerk - FC Emmen 1-2

Rijnvogels - SC Cambuur 0-3

Spakenburg - TEC 2-1

USV Hercules - NAC Breda 0-1