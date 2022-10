Milot Rashica maakt eerste treffers voor Galatasaray tijdens overtuigende zege

Woensdag, 19 oktober 2022 om 21:49 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:20

Galatasaray heeft woensdagavond overtuigend de vierde ronde van het Turkse bekertoernooi bereikt. De ploeg van trainer Okan Buruk won in eigen huis met 7-0 van Kastamonuspor. Doelpunten van Milot Rashica (twee), Haris Seferovic, Bafétimbi Gomis, Mathias Ross, Kerem Aktürkoglu en Hamza Akman zorgden ervoor dat Gala zeer overtuigend verder bekert.

Het was Rashica die de score opende voor de thuisploeg. De aanvaller trok naar binnen toe, besloot van buiten het strafschopgebied uit te halen en zag zijn inzet via een verdediger van Kastamonuspor in het net belanden: 1-0. Enkele minuten voor rust verdubbelde Seferovic de voorsprong voor Galatasaray. De aanvaller kreeg de bal wat gelukkig mee en schoot beheerst binnen: 2-0. In de tweede helft ging het snel bij de thuisploeg. Rashica werd diep gestuurd op de rechterflank en vond Sérgio Oliveira op de rand van het zestienmetergebied.

De Portugees gaf vervolgens af op Gomis, die de 3-0 binnengleed. Slechts drie minuten later maakte Rashica zijn tweede van de avond. Gomis behield het overzicht en legde de bal af op de ex-Vitessenaar, die daarna hard en laag binnenschoot: 4-0. Ross maakte de vijfde treffer met een kopbal uit de vrije trap van Aktürkoglu, terwijl laatstgenoemde uiteindelijk het zesde doelpunt zou maken. Akman tekende tien minuten voor tijd voor de zevende en laatste treffer: 7-0.