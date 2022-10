Tadic: ‘Mensen willen je pakken als je bij Ajax speelt, je zien vallen’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Dusan Tadic weet dat Ajax niet erg geliefd is buiten Amsterdam. De aanvoerder van de hoofdstedelingen spreekt in de Ajax Life Podcast over de mindere periode die zijn club doormaakt. "Er zijn altijd goede en slechte tijden bij Ajax, maar normaal gesproken hebben we meer goede dan slechte", aldus Tadic.

De aanvoerder probeert de club bij elkaar te houden nu de prestaties tegenvallen. "Wanneer het slecht gaat, moeten we samen sterk blijven. Soms is het moeilijk. Ik zeg tegen spelers: 'Mensen willen Ajax zien vallen.' Dat geldt ook voor supporters. Mensen vinden het niet leuk dat Ajax wint. Mensen willen dat PSV wint en dat Feyenoord wint. Wij moeten dat weten en wij moeten alles samen doen. Als je bij Ajax speelt en je verliest ben je de eerste die mensen willen pakken. Het is normaal."

Tadic is bezig aan zijn derde seizoen als aanvoerder en staat bekend om zijn uitstekende werkethiek. "Ik vind het belangrijk om te laten zien dat ik wat extra doe, ook om anderen te motiveren. Ik weet dat het voor jonge spelers van Ajax die naar een andere club gaan vaak moeilijk is. Ik wil ze in ieder geval alles hebben laten zien wat je nodig hebt om te slagen. Nee, ik raak niet gefrustreerd als iemand minder doet dan ik. Iedereen is anders."

Een jaar geleden verlengde Tadic zijn contract tot medio 2026, waarvan minimaal tot komende zomer als voetballer. Dan volgt een evaluatiemoment. "Elke oud-speler zegt: Je moet spelen zolang je wil en zolang plezier hebt.' Ik ben daar nu op gefocust en straks moeten we kijken wat er gebeurt. Maar normaal gesproken wil ik trainer worden bij Ajax. Van Ajax 1? Ja. Je moet eerst leren en dan naar Ajax 1. Voor nu ben ik volledig gefocust op voetbal, dat is het belangrijkst."