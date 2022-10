Kasanwirjo geeft Wormuth lucht met twee treffers tijdens bekerzege Groningen

Woensdag, 19 oktober 2022 om 20:34 • Wessel Antes • Laatste update: 20:54

FC Groningen heeft woensdagavond vrij moeiteloos de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt dankzij een 0-3 zege op FC Dordrecht. Verdediger Neraysho Kasanwirjo werd de man van de avond met twee doelpunten. De overwinning is een flinke opsteker voor trainer Frank Wormuth, die de afgelopen weken onder vuur ligt in het Hoge Noorden.

De selectie van Groningen was woensdagavond in het Matchoholic Stadium nogal gehavend. Michael Verrips, Isak Määttä, Nordin Musampa, Liam van Gelderen en Tomas Suslov zijn geblesseerd, terwijl Laros Duarte geschorst was. Clubtopscorer Ricardo Pepi (vier doelpunten) stond wel aan de aftrap, terwijl ook Cyril Ngonge eindelijk weer in de basis stond. Bij Dordrecht, dat de afgelopen twee Keuken Kampioen Divisie-duels won, is Aliou Baldé de man in vorm. De Feyenoord-huurling was in competitieverband al vier keer trefzeker.

Groningen speelde wederom een enorm statische eerste helft in Dordrecht. Het elftal van Wormuth had veel balbezit, maar wist nauwelijks een opening te vinden. Pas in de 42ste minuut lukte dat wel via Kasanwirjo. Na een goede kapbeweging haalde de rechtsback met zijn linker op zuivere wijze uit, waardoor zijn schot keeper Trevor Doornbusch te machtig was: 0-1. Voor de jeugdinternational van Oranje was het zijn tweede doelpunt in Groningse dienst.

In de rust moest Groningen-keeper Peter Leeuwenburgh noodgedwongen gewisseld worden, waardoor Jan de Boer zijn debuut in het profvoetbal mocht maken. Na de eerdere blessure van Verrips zag Wormuth zijn keepersproblemen dus wederom oplopen. Enkel de paal voorkwam dat De Boer direct een treffer moest incasseren toen Baldé in de 49ste minuut het houtwerk toucheerde met een schot uit de draai. Daarna verzuimde Pepi, door meerdere grote kansen te missen, om de score te verdubbelen.

Toch kon Groningen vlak voor tijd opnieuw juichen. Kasanwirjo speelde Ngonge in, die de bal vervolgens op perfecte wijze afleverde op het hoofd van de rechtsback. De knappe kopbal van Kasanwirjo was vervolgens onhoudbaar voor Doornbusch, waardoor een spannend slot definitief werd uitgesloten door de Groningers. In de slotfase raakte de grillig ogende Ngonge met een hard schot de paal, waarna Pepi enkele minuten later met een intikker toch nog mocht tekenen voor de eindstand: 0-3.