Moukoko en Bellingham helpen Borussia Dortmund langs brutaal Hannover

Woensdag, 19 oktober 2022 om 19:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:11

Borussia Dortmund heeft de tweede ronde van de DFB-Pokal woensdagavond winnend afgesloten. Die Borussen waren met 0-2 te sterk op bezoek bij Hannover 96. De thuisploeg, dat uitkomt in de 2. Bundesliga, kreeg de grootste kansen maar wist zichzelf niet te belonen. Youssoufa Moukoko en Jude Bellingham schoten Dortmund naar de derde ronde van het bekertoernooi.

Ex-PSV’er Donyell Malen begon woensdagavond in de basis bij Dortmund. De aanvaller moest wegens een spierblessure een groot deel van de eerste competitiewedstrijden missen in de Bundesliga, maar is sinds zijn terugkeer in het elftal weer uitgegroeid tot vaste waarde onder trainer Edin Terzic. Julian Brandt en Thorgan Hazard startten eveneens vanaf het eerste fluitsignaal. Bellingham kreeg rust en begon op de bank.

Een onmogelijke hoek ??

Youssoufa Moukoko werkt hem met heel veel geluk binnen ??#ZiggoSport #DFBPokal #H96BVB pic.twitter.com/CEQAI3wOyz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2022

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Het was Havard Nielsen die vanaf vijf meter op Dortmund-keeper Gregor Kobel stuitte. De ploeg van Terzic werd dus meteen gewaarschuwd, maar werd daardoor niet van de wijs gebracht. Vijf minuten later kwam Dortmund namelijk al op voorsprong. Brandt verlengde de bal met een handig hakje, maar zag zijn pass onderschept worden. Hazard zette vervolgens flink druk op zijn directe tegenstander, veroverde de bal en gaf mee aan Moukoko. Het toptalent schoot vanuit een zeer moeilijke hoek knap raak: 0-1.

Na een half uur spelen werd Nielsen weer gevaarlijk voor de thuisploeg. De Noor kwam oog in oog met Kobel, maar de doelman schoof zijn been nét op tijd uit en bracht redding. De keeper hield zijn ploeg een paar minuten later wéér op de been en zorgde er daardoor voor dat Dortmund, tegen de verhouding in, met een voorsprong de rust in ging. Enkele seconden na het begin van het tweede bedrijf ging het opnieuw bijna mis voor de uitploeg. Emre Can liep de bal bijna zijn eigen doel in, maar zag tot zijn eigen opluchting dat zijn onbedoelde schot net naast rolde. Hannover bleef Dortmund onder druk zetten en kreeg de beste kans van de wedstrijd via Hendrik Weydandt. Jannik Dehm kopte de bal terug op de Duitse spits, maar Weydandt maaide volledig over de bal heen en werkte daardoor naast.

De ster van de ploeg is inmiddels in het veld gekomen: Jude Bellingham ?

Hij versiert de penalty en maakt hem ook zelf af, 2-0 ??#ZiggoSport #DFBPokal #H96BVB pic.twitter.com/SleLOFTubj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2022

De uitploeg kreeg ruim twintig minuten voor tijd een penalty toegewezen na een overtreding op Bellingham, die gretig gebruik maakte van de hard inglijdende Phil Neumann. De Engelsman ging zelf achter de bal staan en schoot raak: 0-2. Karim Adeyemi werd er vijf minuten voor tijd met rood vanaf gestuurd door scheidsrechter Sven Jablonski. De aanvaller haalde de doorgebroken Derrick Köhn, die een verleden heeft bij Willem II, neer en moest vervolgens vertrekken. Hannover drong in de slotfase nog wat aan, maar het zat er woensdagavond gewoon niet in voor de thuisploeg. Het bekeravontuur eindigt daardoor in de tweede ronde voor Hannover; Dortmund bekert verder.