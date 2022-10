Geen zorgen om Kökçü: ‘Hij kreeg als 19-jarige al flink wat voor zijn kiezen’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 19:43 • Wessel Antes • Laatste update: 19:46

Ozan Kökçü denkt niet dat zijn broertje Orkun lang last gaat hebben van de commotie die is ontstaan na het weigeren van de One Love-aanvoerdersband, zo zegt de middenvelder van FC Eindhoven in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De drie jaar oudere Ozan weet dat zijn broertje na vier jaar in de hoofdmacht van Feyenoord wel tegen kritiek opgewassen is. Orkun was met name in zijn beginjaren nooit onomstreden in Rotterdam.

Ozan werd dinsdagavond de matchwinner voor Eindhoven in het TOTO KNVB Beker-duel met Willem II (1-0 winst). Zijn doelpunt vierde de middenvelder met een vinger op zijn mond, al ging dat niet over de commotie die was ontstaan in de rel omtrent zijn broer. “Deze was tegen mijn vader. Bij dezen ook excuses naar mijn vader. Ik wil niet respectloos zijn, maar we hadden het een beetje met elkaar aan de stok vrijdag. Hij stond net langs de lijn en ik heb hem een knuffel gegeven”, onthulde Kökçü na afloop voor de camera's van ESPN.

?? Ozan Kökcü legt zijn manier van juichen uit. "Deze was meer tegen m'n vader" — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2022

Orkun liet zich, ondanks de mediastorm die is ontstaan, gewoon zien in het Jan Louwers Stadion om zijn oudere broer te steunen. Ozan vindt het belangrijk dat zijn jongere broertje, die in uitstekende vorm is bij Feyenoord, gewoon doorgaat en zijn ding blijft doen. Hij verwacht dan ook niets anders. “Orkun kreeg als negentienjarige al flink wat voor zijn kiezen en daar word je hard van. Nu is hij 21 en mentaal zó sterk.” Feyenoord-aanvoerder Kökçü staat ondanks zijn leeftijd al op 142 officiële wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 24 assists. Feyenoord-supporters leverden in het verleden regelmatig felle kritiek op het spel van de zeventienvoudig international van Turkije.

Ozan hoopt dat de storm snel zal gaan liggen rondom zijn broertje. “We moeten het niet groter maken dan het is. Hij verwoordde het goed en heeft er geen slechte bedoelingen mee. Sommigen reageerden teleurgesteld, anderen sturen positieve berichten. Ik heb begrip voor beide kanten. Respect naar elkaar toe is gewoon het allerbelangrijkste.” Zaterdagmiddag komt Orkun voor het eerst weer in actie tijdens de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard.