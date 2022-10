Super League zet nieuwe stap in aanloop naar heroprichting

Woensdag, 19 oktober 2022

A22 Sports, het bedrijf achter de oprichting van de Super League, heeft met Bernd Reichart een nieuwe algemeen directeur gevonden. De Duitser ziet nog altijd heil in de oprichting van de nieuwe topcompetitie en wil in gesprek gaan met verschillende clubs en supporters om zo draagvlak te creëren.

De Europese voetbalwereld werd in het voorjaar van 2021 volledig op zijn kop gezet toen twaalf (top)clubs bekendmaakten een eigen ‘supercompetitie’ op te willen richten. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City en Tottenham Hotspur trokken zich slechts twee dagen na de bekendmaking van de plannen echter alweer terug. De Super League stuitte namelijk op veel weerstand, met name in de Premier League. Veel andere clubs volgden het voorbeeld van de Engelsen; alleen Real Madrid, Barcelona en Juventus bleven achter de plannen staan.

"Football can do better", states Bernd Reichart, our new CEO. That's why we will organize a broad dialogue with clubs, fans and all those who want to build a better home for #EuropeanClubFootball. Watch his video statement: pic.twitter.com/TbHntRy0pv — A22 Sports (@A22Sports) October 19, 2022

De drie clubs vechten nog altijd een juridische strijd met de UEFA uit. Real, Barcelona en Juventus hebben nog steeds vertrouwen in de Super League en deelden woensdag een video van Reichart op de eigen sociale mediakanalen. De Duitser vertelt wat er volgens hem allemaal beter kan. “Het Europese clubvoetbal heeft te maken met existentiële problemen”, begon Reichart. “Het verliest zijn onbetwiste koppositie in de mondiale sportwereld.” De potentie wordt niet volledig benut volgens de Duitser, wat volgens Reichart komt omdat niet iedere week de beste wedstrijden worden gespeeld. “Het pijnlijke is dat de jongere doelgroepen voetbal steeds minder interessant vinden en zich op andere vormen van entertainment gaan richten.”

Ook het financiële systeem zou niet deugen. “Dat is stuk”, vervolgt Reichart. “Het is onhoudbaar op deze manier. De controle is niet adequaat genoeg en er wordt niet strikt genoeg gehandhaafd. Het gevolg is sportieve disbalans en financiële stress. Het voetbal moet leven van het geld dat wordt verdiend en niet van externe kapitaalinjecties.” Dat laatste sluit naadloos aan bij de meningen van Florentino Pérez en Joan Laporta, de voorzitters van respectievelijk Real en Barcelona. De beleidsmannen gaven eerder al aan zich te ergeren aan clubs als Manchester City en Paris Saint-Germain, die financieel worden gesteund vanuit het Midden-Oosten. Reichart zegt dat de Super League vanaf het seizoen 2024/25 van start kan gaan. “Dat is een realistische verwachting.”