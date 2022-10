Londense clubs vechten om handtekening

Er heeft nog geen ontmoeting plaatsgevonden in Milaan over een winterse transfer van Hakim Ziyech. Toch blijft het goed mogelijk dat de linkspoot van Chelsea na het WK een overstap maakt naar de plaatselijke AC. (Fabrizio Romano)

Colorado Rapids heeft de mogelijkheid om Cole Bassett in de winter terug te halen naar Amerika. De 21-jarige Feyenoord-huurling komt op dit moment nog niet aan de bak bij Fortuna Sittard. (#DoneDeal-podcast)

De 29-jarige buitenspeler loopt deze zomer uit zijn contract, maar kan dus eventueel wel in Londen blijven wonen.