Antony en compagnon krijgen felle kritiek: ‘Slopen nooit hun tegenstanders’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 18:27 • Wessel Antes • Laatste update: 19:07

Rio Ferdinand vindt dat Jadon Sancho en Antony zich een stuk meer moeten laten gelden bij Manchester United, zo zegt de Engelsman op zijn YouTube-kanaal FIVE. Ferdinand denkt dat er op de flanken bij the Red Devils nog een hoop te winnen valt en zegt dat er werk aan de winkel is voor manager Erik ten Hag.

Ferdinand is iets opgevallen aan de buitenspelers bij United. “Het lijkt er op dat onze vleugelspelers altijd voor de optie terug kiezen. Ze slopen nooit hun directe tegenstanders.” Bukayo Saka van Arsenal doet dat volgens de Engelsman wel. “Niemand doet dat op dit moment beter dan hij. Hij komt heel vaak in de één tegen één en komt er ook vaak langs. Onze buitenspelers niet.”

Ferdinand denkt dat het creëren van dat soort duels cruciaal is in wedstrijden. “De beste teams, de winnaars, zorgen ervoor dat hun vleugelspelers één tegen één komen te staan met verdedigers. Dat zijn de momenten waarop je kan toeslaan. Het lijkt erop dat wij niet genoeg creativiteit hebben zodra we in die situaties komen.” Op de flanken heeft Ten Hag met Antony, Sancho, Anthony Elanga, Marcus Rashford en de momenteel geblesseerde Anthony Martial normaliter genoeg smaken tot zijn beschikking.

Ten Hag zelf gaf eerder tegenover The Athletic al aan dat hij meer verwacht van zijn pupil Antony. “Hij heeft uitdagingen nodig, daarom is hij naar de Premier League gekomen. Die uitdagingen vindt hij hier. Hij wil met de beste spelers op het veld staan, hij wil de grootste druk ervaren tegen de beste spelers. Daar wordt hij zelf ook beter van. Antony heeft een goede dribbel, maar moet meer variëren in zijn spel. Daar moeten we aan werken en dat hebben we in Amsterdam ook al gedaan. Hij kan ook voorzetten geven met zijn rechterbeen. Hij is een jonge speler die we moeten ontwikkelen, maar dat moet hij zelf ook doen.”