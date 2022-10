PSV en Feyenoord krijgen allebei een opsteker in aanloop naar Europese duels

Woensdag, 19 oktober 2022 om 17:49 • Wessel Antes • Laatste update: 18:15

PSV treft Arsenal donderdag in de Europa League zonder smaakmaker Gabriel Martinelli, zo melden diverse Engelse media. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de 21-jarige Braziliaan fit genoeg is om te spelen tegen de Eindhovenaren. Ook Feyenoord kreeg woensdag een Europese opsteker: Lazio-ster Ciro Immobile is dit jaar niet meer inzetbaar en mist daardoor de laatste cruciale wedstrijd in De Kuip op donderdag 3 november.

PSV speelt donderdagavond om 19.00 uur een inhaalwedstrijd in het Emirates Stadium, vanwege het overlijden van Queen Elizabeth II. Bij tegenstander Arsenal is Martinelli net als ex-PSV’er Oleksandr Zinchenko een groot twijfelgeval, al wil Mikel Arteta hun deelname nog niet uitsluiten. “We kijken morgen waar we voor kiezen”, gaf de Spaanse manager aan tijdens de persconferentie.

Toch denkt de Engelse media al te weten dat Arteta geen risico gaat nemen met zijn linksbuiten. The Gunners staan momenteel al bovenaan in Groep A van de Europa League en hoeven geen risico’s te nemen. PSV staat op de tweede plek met twee punten minder dan de Londenaren. Het ontbreken van Martinelli zou wel een opsteker zijn: in de Premier League was de Braziliaan in tien duels vier keer trefzeker en daarnaast gaf hij al twee assists.

Ciro Immobile

Hoewel Feyenoord pas volgende week donderdag weer Europees in actie komt, uit bij Sturm Graz, kregen de Rotterdammers woensdag positief nieuws door. Topspits en aanvoerder Immobile komt dit jaar niet meer in actie voor Lazio. De 32-jarige Italiaan kampt met een hamstringblessure waarvan hij lang moet revalideren. Daardoor komt de wedstrijd op 3 november in De Kuip ook te vroeg, zo meldt Voetbal International.

Die wedstrijd kan nog wel eens cruciaal zijn voor het Europa League-avontuur van Feyenoord, aangezien alle clubs in groep F na vier wedstrijden op vijf punten staan. Dat het ontbreken van Immobile gunstig is voor het elftal van Arne Slot blijkt wel uit zijn cijfers: de 55-voudig international van Italië was in 273 wedstrijden voor Lazio maar liefst 189 keer trefzeker en gaf daarnaast 51 assists.