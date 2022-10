‘Vraagprijs van Ajax voor Alfred Schreuder schrikt geïnteresseerde club af’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 16:54 • Guy Habets

Ajax vraagt anderhalf miljoen euro voor de diensten van trainer Alfred Schreuder. Dat weet BILD te melden. VfB Stuttgart is geïnteresseerd in de oefenmeester, die de club voor degradatie zou moeten zien te behoeden, en heeft de vraagprijs al te horen gekregen. Schreuder staat samen met Jess Thorup op een lijstje, maar de Deen heeft als voordeel dat hij nu clubloos is en dus eenvoudiger binnen te halen is voor Stuttgart.

Thorup werd onlangs ontslagen bij FC Kopenhagen en is dus gratis op te pikken, terwijl Stuttgart dus anderhalf miljoen euro zou moeten betalen om Schreuder los te weken bij Ajax. BILD denkt dan ook te weten dat Stuttgart vanwege het verschil in kosten eerst voor de Deense coach gaat en eventueel later nog bij Schreuder terugkomt. De oefenmeester uit Barneveld staat er in Duitsland wel goed op, mede door zijn samenwerking met Julian Nagelsmann en een korte maar succesvolle periode bij TSG Hoffenheim.

Nagelsmann liet al optekenen dat hij niet verwacht dat Schreuder naar de Bundesliga zal gaan. "Alfred is pas net trainer bij Ajax, dus dan kan ik het me niet voorstellen dat Ajax hem nu al laat gaan. Die club staat bij mij ook niet bekend als een makkelijke partner in de onderhandelingen. We hebben het hier ook over iemand die bij mij een uitstekende assistent-trainer was, met veel kennis en een groot inlevingsvermogen. Hij is een winnaar en een geweldig persoon."

Schreuder is in zijn eerste maanden als trainer van Ajax nog niet populair geworden bij alle fans van de club. Hoewel de Amsterdammers koploper zijn in de Eredivisie, waren er dit seizoen al witte zakdoekjes te zien in de Johan Cruijff ArenA. Met name de ontluisterende 1-6 nederlaag tegen Napoli in de Champions League hakte er zwaar in bij de fans en overwintering in het miljardenbal is ondertussen al een schier onmogelijke opgave geworden. Aanstaande zaterdag gaat Schreuder met Ajax op bezoek bij RKC Waalwijk.