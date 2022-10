Xavi presteert minder dan Koeman en houdt rekening met ontslag bij Barça

Woensdag, 19 oktober 2022 om 16:13 • Guy Habets

Xavi is zich ervan bewust dat ontslag bij Barcelona tot de mogelijkheden behoort. De oefenmeester van de Catalanen verloor elf van zijn eerste vijftig wedstrijden bij de club en dat is het laagste aantal van alle trainers die de afgelopen twintig jaar werkzaam waren in Camp Nou. Dat gaat Xavi niet in de koude kleren zitten.

Afgelopen weekend ging el Clásico bij Real Madrid verloren (3-1) en de kritiek van de achterban nam daardoor opnieuw toe. Eerder werd overwintering in de Champions League al zo goed als weggegeven en dat zint de fans niet. "Ik begrijp dat Barcelona geen club is waar je kunt spreken van een overgangsseizoen", legt Xavi uit op de persconferentie ter voorbereiding op het LaLiga-duel met Villarreal. "We hebben er veel voor gedaan en dat betekent dat we nu ook om de prijzen mee moeten doen. Als we die niet halen, zijn er gevolgen."

Xavi realiseert zich dat zijn eigen hoofd ook op het hakblok ligt. "De president zei al dat er gevolgen kunnen zijn en misschien zijn die er wel voor mij. Ik zoek geen excuses: als we geen prijzen pakken, zal er een andere trainer komen die het gaat proberen. Natuurlijk behoort ontslag tot de mogelijkheden. Dat hoort nou eenmaal bij het voetbal. Ik blijf echter wel positief, want de mensen op straat moedigen me aan en het is aan ons om verder te gaan en de realiteit onder ogen te komen."

Barcelona, dat na negen wedstrijden op de tweede plek in de Spaanse competitie staat en na de verloren Clásico tegen een achterstand van drie punten op koploper Real Madrid aan kijkt, speelt donderdagavond tegen Villarreal. Frenkie de Jong kan in die wedstrijd een belangrijke rol gaan krijgen, zo zei zijn trainer. "Hij is heel zeker aan de bal en kan, door zijn spel, tijd en ruimte maken voor centrale verdedigers. Als hij in de as staat en het veld voor zich heeft, kan hij vanuit die plek met oplossingen komen voor de rest van het team."