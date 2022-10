‘Misschien heeft Schreuder er iets tegen om twee goede spitsen op te stellen’

Ajax zit in de spreekwoordelijke hoek waar de klappen vallen. De Amsterdammers hebben in de Champions League enkele flinke tikken te verwerken gekregen en lieten ook in de Eredivisie al de nodige punten liggen. De roep om een vroegtijdig vertrek van Alfred Schreuder wordt luider en luider. Verslaggever Kalum van Oudheusden reisde af naar de Johan Cruijff ArenA om naar de meningen van de supporters te vragen.