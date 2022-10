Ajax voert de druk op Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra op

Woensdag, 19 oktober 2022 om 15:39 • Guy Habets • Laatste update: 15:46

Ajax is van plan om binnen afzienbare tijd weer met één technisch directeur te gaan werken. Dat laat algemeen directeur Edwin van der Sar weten in een groot interview met Voetbal International. Op dit moment werken Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra samen aan de technische zaken bij Ajax, maar op termijn moet daar dus verandering in gaan komen.

Het is de bedoeling dat er in de Johan Cruijff ArenA één iemand verantwoordelijk is voor het technische beleid, zoals Marc Overmars dat eerder was. "Dat we uiteindelijk richting één technisch directeur gaan, omdat die positie binnen een organisatie heel belangrijk is, dat is duidelijk", laat Van der Sar optekenen in VI. Wel benadrukt de algemeen directeur dat het niet de bedoeling is om op zeer korte termijn al veranderingen door te voeren.

"Hamstra en Huntelaar zijn in februari samen begonnen en dat moet je ook de tijd geven, net als de ontwikkeling van Ajax", zegt Van der Sar. "Je moet uiteraard aan elkaar wennen. Dat is niet vreemd. Overmars heeft het bijna tien jaar gedaan en dat is een vloeiend proces geweest." De voormalig doelman geeft ook te kennen dat hij, bij het niet vinden van een geschikte kandidaat, niet bang is om H2 in functie te laten. "We blijven ambitieus en we willen weer stappen gaan maken, maar we weten uit ervaring ook dat zoiets niet van de ene op de andere dag lukt."

Ondertussen wordt in de wandelgangen de naam van Danny Blind genoemd als eventuele nieuwe technische man bij Ajax. Hij gaat als assistent van bondscoach Louis van Gaal mee naar het WK, maar na dat toernooi zou de voormalig verdediger de voetbalzaken bij Ajax voor zijn rekening kunnen gaan nemen. Blind stopte eerder als commissaris technische zaken bij Ajax om als assistent bij Oranje aan de slag te kunnen gaan.