Cody Gakpo wilde vertrekken bij PSV: ‘Erg jammer dat het niet doorging’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 14:57 • Guy Habets • Laatste update: 15:23

Cody Gakpo was lang in de veronderstelling dat hij zou gaan vertrekken bij PSV. De aanvaller was in de laatste weken van de transferwindow deze zomer in gesprek met Erik ten Hag, de trainer van Manchester United. Een overstap ketste toch af en daar baalde Gakpo van, zo laat hij weten in een interview met The Times.

De zomer van 2022 stond voor PSV in het teken van het behouden van Ibrahim Sangaré en Gakpo. Laatstgenoemde verwachtte echter dat hij het Philips Stadion achter zich zou laten, daar hij in de serieuze belangstelling stond van United. Gakpo had wel oren naar een overstap naar Old Trafford. "Ik was dicht bij een vertrek bij PSV", laat hij optekenen in The Times. "Ik heb een paar keer met Ten Hag gesproken bij Manchester United, maar uiteindelijk ging het niet door. Dat was erg jammer. United is één van de grootste clubs van de wereld."

Een week voor de deadline wist de 'Eintovenaar' dat hij niet naar Manchester zou verkassen. Toch waren er nog andere mogelijkheden voor de aanvaller, die tussendoor ook nog voor PSV in actie moest komen in de voorronde van de Champions League en de competitie. "In die laatste week moest ik bepalen of ik naar Southampton of Leeds United zou willen", legt Gakpo uit. "Uiteindelijk ben ik bij PSV gebleven, maar het was wel een periode met veel stress."

In achttien officiële duels was Gakpo dit seizoen al goed voor dertien goals en elf assists. Daardoor zou hij, volgens eerdere berichtgeving van The Athletic, al definitief hebben afgezien van een transfer naar Leeds en nu hopen op interesse van clubs als Real Madrid. Er zou wel veel afhangen van het WK in Qatar. Indien Gakpo ook op dit podium weet te imponeren, is de kans groot dat topclubs eventueel in januari wel door willen pakken en Real zich misschien wel meldt.