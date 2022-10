Barcelona gaat opnieuw een aanbieding ontvangen voor Memphis Depay

Woensdag, 19 oktober 2022

Als het aan Galatasaray ligt, maakt Memphis Depay in de winter de overstap naar Istanbul. Dat meldt Sport. Tijdens de afgelopen zomerse transferperiode zat de Turkse topclub ook al achter de aanvaller van Barcelona aan. In Catalonië komt Memphis amper aan spelen toe. Hij heeft nog een contract tot medio 2023.

Mede door de komst van Robert Lewandowski (Bayern München) en Raphinha (Leeds United) moet de Oranje-international het vooral doen met invalbeurten. Dit seizoen speelde hij in totaal pas drie wedstrijden, drie keer als invaller, waarin hij één doelpunt maakte. Behalve Galatasaray meldde ook Juventus zich in de zomerse transferwindow voor Depay. Lang leek hij op weg naar Turijn. Na ‘getreuzel’ van de spits schakelden de Italianen echter door naar de Pool Arek Milik.

Memphis gaf tot nu toe zelf aan bij Barcelona te willen blijven. Met het naderende WK in Qatar op het oog, kan het gebrek aan speelminuten een probleem zijn. De mogelijkheid tot een eventuele transfer zal pas na het eindtoernooi worden besproken, zo hebben zowel Barcelona als Xavi laten weten. Galatasaray houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten en zal in de winterse transferwindow dus alsnog een poging willen wagen voor de ex-PSV'er.

Barcelona nam Depay in juni 2021 over van Olympique Lyon. In Catalaanse dienst was hij tot dusver goed voor veertien treffers in 41 wedstrijden en gaf hij twee assists. Het merendeel van zijn productie vond plaats in seizoen 2021/22, onder toenmalig trainer Ronald Koeman. De huidige transferwaarde van Memphis wordt door Transfermarkt geschat op 25 miljoen euro.