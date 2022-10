Unibet: een odd van 9.50 (!) voor openingsgoal Danjuma in Barcelona!

Donderdag, 20 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Barcelona heeft weinig tijd om te treuren over de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid van afgelopen zondag. De formatie van trainer Xavi krijgt donderdagavond in het Spotify Camp Nou namelijk bezoek van subtopper Villarreal. Is Arnaut Danjuma opnieuw de held van de bezoekers? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de thuiswedstrijd van Barcelona.

Door de gevoelige nederlaag in el Clásico van zondag staat Barcelona nu drie punten achter de nieuwe koploper Real. Een thuisoverwinning op Villarreal is dan ook zeker welkom voor de Catalaanse grootmacht, zeker met de cruciale fase in de poulefase van de Champions League in aantocht. Barcelona is opvallend sterk in thuiswedstrijden dit seizoen: op eigen veld werd tot dusver geen enkele nederlaag geleden.

Villarreal kende een veel betere generale voor het bezoek aan het Spotify Camp Nou. Dankzij een dubbelslag van Danjuma werd met 2-0 gewonnen van middenmoter Osasuna. Het elftal van trainer Unai Emery boekt overigens ook goede resultaten buitenshuis. Tot nu toe werden, inclusief de groepsfase van de Conference League, vijf uitwedstrijden winnend afgesloten. Villarreal versloeg Barcelona aan het einde van vorig seizoen met 0-2.

Robert Lewandowski staat op negen doelpunten in LaLiga en de Poolse topschutter wil tegen Villarreal dolgraag dubbele cijfers bereiken. Danjuma kende maandagavond tegen Osasuna een fabelachtig optreden. De openingstreffer, een fraaie hakbal, zal ook bondscoach Louis van Gaal opgevallen zijn. De aanvaller lijkt nog altijd kans te maken op een plek in de WK-selectie van Oranje. Het uitduel met Barcelona begint donderdagavond om 21.00 uur.

