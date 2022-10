Unibet: een odd van 4.25 als Cody Gakpo trefzeker is tegen Arsenal!

Woensdag, 19 oktober 2022 om 21:00

PSV wacht donderdagavond een kraker in de Europa League tegen het Arsenal van trainer Mikel Arteta. De wedstrijd in het Emirates Stadium zou aanvankelijk enkele weken geleden gespeeld worden, maar werd destijds uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De Eindhovenaren boekten zondag nog een klinkende 6-1 zege in eigen huis op FC Utrecht en mogen zich nu meten met de koploper van de Premier League. Arsenal was afgelopen weekend nog met 0-1 te sterk voor Leeds United. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze Europa League-kraker.

Arsenal eindigde het afgelopen seizoen nog als vijfde, maar is momenteel knap koploper van de Premier League. Van de eerste tien competitieduels werd er slechts één verloren, begin vorige maand van Manchester United. In eigen huis zijn the Gunners dit seizoen echter ongenaakbaar. Anderhalve week geleden zette de ploeg van Arteta Liverpool nog met 3-2 aan de kant.

Ruud van Nistelrooij kreeg in aanloop naar het treffen met Arsenal driedubbel goed nieuws. De trainer van PSV kan weer een beroep doen op Noni Madueke, Luuk de Jong én Mauro Júnior. Voor het drietal is het voor het eerst sinds lange tijd dat ze weer eens speelminuten kunnen gaan maken. De Eindhovenaren reizen met het nodige vertrouwen naar Londen af. Guus Til, Xavi Simons en Anwar El Ghazi waren zondag allen verantwoordelijk voor een dubbelslag bij een 6-1 zege op FC Utrecht, terwijl er hiervoor ook van SC Heerenveen (0-1) en tweemaal van FC Zürich gewonnen werd.

Arsenal speelde zijn eerste drie Europa League-duels niet in zijn sterkst mogelijke opstelling. De verwachting is dat Arteta tegen PSV weer deels zal gaan rouleren. In dat geval lijkt Eddie Nketiah de man om in de gaten te houden. De 23-jarige spits was deze campagne al goed voor twee goals en een assist. Bij PSV zijn de ogen natuurlijk gericht op Xavi Simons en Cody Gakpo. Het duo was gezamenlijk al goed voor 23 goals en vijftien assists.

