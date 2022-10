PSG laat transfersuggesties Mbappé links liggen en vergroot zo vertrekkans

Woensdag, 19 oktober 2022 om 13:27 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:28

Kylian Mbappé heeft zijn werkgever Paris Saint-Germain afgelopen zomer drie suggesties gedaan om de aanval te versterken. De Fransman had graag gezien dat zijn club Gianluca Scamacca, Robert Lewandowski of Marcus Rashford aantrok. Daarnaast moest Neymar verkocht worden, zodat Mbappé op zijn geliefde plek op linksbuiten kon spelen. PSG slaagde er tijdens de zomerse window niet in om een van de drie aanvallers te contracteren, wat de Fransman naar verluidt nog sneller richting de uitgang in Parijs dirigeert.

Mbappé ontkende afgelopen maandag nog dat hij weg zou willen bij PSG. “Ik heb nooit gevraagd om een vertrek in januari. Het is complete onzin”, zei hij in duidelijke taal. Toch is het onvermogen van de Parijzenaars om een centrumspits te halen niet lekker gevallen bij de speler. Mbappé had graag gezien dat Scamacca, Lewandowski of Rashford de ploeg was komen versterken, zodat hij op zijn favoriete plek linksvoor kon spelen, zo meldde FootballTransfers.

Mbappé plaatste onlangs een foto op zijn Instagram-account met het bijschrift '#pivotgang', een hint naar zijn ergernis over zijn positie als centrumspits onder Christophe Galtier. De aanvaller heeft nooit onder stoelen of banken gestoken liever met een targetman te spelen zoals bij het Franse nationale elftal. Daar staat Olivier Giroud centraal voorin. Dat Neymar op zijn favoriete plek linksvoor staat, is Mbappé een doorn in het oog. Naar verluidt verzocht de Fransman zijn werkgever om de Braziliaan deze zomer te verkopen. Uiteindelijk verlengde de club juist het contract van Neymar.

De twee aanvallers leven op gespannen voet en gaan tijdens wedstrijden geregeld discussiërend over het veld. Eerder meldde L’Équipe dat Mbappé overwoog zijn megacontract zelf af te kopen. Lange tijd leek Real Madrid van plan om de Fransman in te lijven. Deze week echter liet Florentino Pérez weten geen nieuwe poging te willen wagen. De relatie tussen de club en speler lijkt enigszins bekoeld nadat de aanvaller op het laatste moment bij PSG besloot te blijven.