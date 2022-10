Goals & Gossip: huwelijk Ihattaren lijkt alweer op de klippen te zijn gelopen

Woensdag, 19 oktober 2022 om 13:06 • Laatste update: 13:11

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Het huwelijk van Mohamed Ihattaren met zijn Yasmine lijkt al tot een einde te zijn gekomen. Ruim drie weken geleden maakte hij trots bekend in het huwelijksbootje te zijn gestapt met zijn vriendin, maar nu blijkt dat ze elkaar beiden niet meer volgen op de sociale kanalen en dat al hun foto's samen zijn verwijderd. Ook de familieleden van zowel Ihattaren als Yasmine staan niet meer in contact met elkaar. De aanvallende middenvelder heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Uit een Instagram-post van het koppel, eind september, bleek dat ze elkaar het jawoord hadden gegeven. Het is onbekend hoe lang Ihattaren en Yasmine op dat moment al samen waren, maar de aanvallende middenvelder van Ajax postte op 3 augustus het eerste kiekje met zijn partner op Instagram. Yasmine, die bekend is van TikTok, was daarvoor samen met voormalig AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal, met wie ze zelfs verloofd zou zijn geweest.

