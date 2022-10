Barcelona komt uit in de Eredivisie in de zoektocht naar ‘type-Davids’

Woensdag, 19 oktober 2022

Barcelona gaat in de winterse transferwindow op zoek naar een opvolger voor Sergio Busquets, beweren Spaanse media. Volgens Mundo Deportivo staan Rúben Neves, Jorginho en Youri Tielemans op het wensenlijstje. Sport voegt daar de naam van Ibrahim Sangaré aan toe. Jorginho zou een eerste aanbod van Chelsea om zijn contract te verlengen al naast zich neer hebben gelegd.

Na het vertrek van Nico González naar Valencia (verhuur) en Miralem Pjanic naar Al Sharjah (verkoop) ontbreekt het bij Barcelona aan aan een echte spil op het middenveld, een rol die nu alleen is weggelegd voor Busquets. Daar komt bij dat de Spanjaard in de twee 'finales' dit seizoen niet heeft thuisgegeven. Zowel in de thuiswedstrijd tegen Internazionale in de Champions League als in el Clásico maakte Busquets geen sterke indruk, stellen Spaanse media. Zo was hij niet bij machte om Toni Kroos af te stoppen bij de openingstreffer van Real Madrid.

De problemen rond Busquets en de magere bezetting op het middenveld maken dat Barcelona de markt aan het verkennen is in de zoektocht naar een winterse versterking. Als vergelijkingsmateriaal wordt het Barcelona onder Frank Rijkaard aangehaald. De Catalaanse grootmacht was tijdens de vorige zittingstermijn van president Joan Laporta op zoek naar een agressieve middenvelder die kon terugvallen op een zeker basisniveau en kwam destijds uit bij Edgar Davids. Als struikelblok wordt echter wel het 'fair play'-salaris genoemd.

Xavi's favoriet om Busquets te vervangen is Martín Zubimendi, weet Mundo Deportivo. De 23-jarige middenvelder van Real Sociedad heeft echter net zijn contract verlengd tot medio 2027 en geldt als vaste basisklant bij de Baskische club. Barcelona zal dan ook flink in de buidel moeten tasten voor de diensten van de middenvelder. Een andere optie die wordt aangeboden is Neves, wiens zaken worden behartigd door Jorge Mendes. De transferwaarde van de middenvelder van Wolverhampton Wanderers wordt momenteel op veertig miljoen euro geschat.

Sangaré

Tielemans en Jorginho worden ook gezien als serieuze opties, net als N'Golo Kanté. Laatstgenoemde is echter geblesseerd en moet geopereerd worden. Zijn herstel duurt enkele maanden, waardoor onder meer het WK aan zijn neus voorbij gaat. Sport laat de naam van Sangaré vallen. Het Eindhovens Dagblad wist recent te melden dat ook na dit seizoen de afkoopclausule in het contract van Sangaré 37 miljoen euro zal bedragen. Het is niet bekend wat de Ivoriaan moet kosten als hij tussentijds wordt weggekaapt uit Eindhoven.