Koning Willem-Alexander reist mogelijk toch af naar WK in Qatar

Woensdag, 19 oktober 2022 om 11:56 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:12

Het valt niet uit te sluiten dat koning Willem-Alexander een bezoek brengt aan het WK voetbal in Qatar. Het kabinet wil deze winter namelijk toch een regeringsafvaardiging naar het toernooi sturen. Dit kan een minister, premier Mark Rutte of dus ook de koning zijn. Het besluit gaat tegen de wens van de Tweede Kamer in om helemaal niemand naar Qatar te sturen.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft het idee woensdagochtend aan de Tweede Kamer laten weten middels een brief. “Het kabinet is voornemens om, zoals gebruikelijk bij vergelijkbare grote sportevenementen, een regeringsafvaardiging te sturen ter aanmoediging van het Nederlands elftal", zo valt te lezen. “Het kabinet kiest hiermee voor samenwerking met Qatar met het oog op duurzame verandering."

Het besluit is tegen de zin van de Tweede Kamer. Vorig jaar werd er nog een motie aangenomen, met steun van regeringspartijen D66 en ChristenUnie, die bepaalde dat geen enkele regeringsafgevaardigde het WK mocht bezoeken. Geen premier en minister en ook niet de koning. Deze motie is volgens Hoekstra door het kabinet ‘in beraad gehouden’. Ook is er met internationale partners en mensenrechtenorganisaties overlegd, alsmede met Qatar, over de mensenrechtensituatie aldaar. Volgens Hoekstra is ‘die op veel punten al verbeterd’.

Het feit dat andere EU-landen ook van plan zijn met een officiële delegatie te gaan, heeft meegespeeld in de keus. De minister wil niet dat Nederland het enige land blijkt te zijn zonder regeringsdelegatie. Dit zou de ‘constructief-kritische dialoog’ met Qatar geen goed doen. Hoekstra liet eerder al weten dat Qatar in de huidige energiecrisis een té belangrijke gesprekspartner is om weg te blijven. Door de Russisch-Oekraïense oorlog is Nederland een stuk afhankelijker geworden van de oliestaat. Zij leveren grote hoeveelheden vloeibaar aardgas om het gemis van Russisch gas aan te vullen.

Het sturen van een officiële afvaardiging ligt erg gevoelig vanwege de mensenrechten en de vele slachtoffers die zijn gevallen. Het WK werd in 2010 aan Qatar toegewezen en sindsdien kwamen er bij de bouw van onder meer stadions, wegen en hotels talloze mensen om het leven.