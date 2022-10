‘Een transfer naar Vitesse vond ik een dikke middelvinger naar iedereen bij NEC’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:05

Mattijs Branderhorst verdedigt woensdagavond het doel van NEC in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De reservegoalie moest deze zomer plotseling plaatsmaken voor Jasper Cillessen en zag daarmee een langer verblijf als eerste doelman in rook opgaan. De kans bestaat dat Branderhorst komende zomer transfervrij vertrekt, maar daar is de sluitpost naar eigen zeggen totaal niet mee bezig.

"Eerst voelde ik me genaaid, maar ik heb de knop snel omgezet en vond het ook een mooie uitdaging om te trainen met Cillessen", vertelt Branderhorst in gesprek met de Gelderlander. "Dit is voor mij de ideale kans om mezelf te meten met iemand die bij topclubs heeft gespeeld en bij Oranje zit. Dat gaat me goed af. Cillessen keept hartstikke goed en ik vind het knap hoe hij met de hoge verwachtingen omgaat. Maar ik heb wel de durf om op de deur van de trainer te kloppen als hij een tijdje niet presteert. Ik denk dat ik genoeg krediet heb opgebouwd dat de trainer ook rekening met mij houdt."

Branderhorst had de mogelijkheid om NEC afgelopen zomer te verlaten voor aartsrivaal Vitesse. De Arnhemmers waren op zoek naar een nieuwe doelman en zagen in de reservegoalie van NEC een welkome versterking. "Een transfer naar Vitesse vond ik een grote middelvinger naar iedereen bij NEC", aldus Branderhorst. "Ik voel me een echte NEC’er. Dan kan je zeggen dat de club mij een kunstje heeft geflikt, maar als je er rustig over nadenkt, dan is het heel logisch dat ze Cillessen hebben gehaald. De juiste match is niet voorbij gekomen voor mij. Ik wilde geen stap omlaag doen na een goed seizoen. Dat voelde als een nederlaag."

Het bekerduel met Fortuna Sittard zou zomaar eens de laatste kunnen zijn voor Branderhorst in het shirt van NEC. De sluitpost beschikt namelijk over een aflopend contract, waardoor de club in de winter nog iets aan hem kan verdienen. "De wedstrijd tegen Fortuna kan ook invloed hebben op mijn toekomst bij NEC, omdat het aantrekkelijker is om in de winterstop te blijven als we nog in de beker zitten. Ik zou het begrijpen als de club mij niet laat gaan, omdat ze een goede tweede doelman willen. Dan houdt het voor mij hier na dit seizoen op en vertrek ik transfervrij. Deze maanden zijn de bevestiging geweest dat ik op de goede weg ben en klaar voor een stap hogerop."