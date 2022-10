Flinke opsteker voor Van Nistelrooij: met 24 spelers naar Arsenal

Woensdag, 19 oktober 2022 om 11:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

PSV heeft de selectie bekendgemaakt die afreist naar Londen voor het Europa League-duel met Arsenal. Noni Madueke, Luuk de Jong én Mauro Júnior maken onderdeel uit van de 24-koppige selectie. Voor het drietal is het voor het eerst sinds lange tijd dat ze weer eens speelminuten kunnen gaan maken. Het is niet bekend in hoeverre het trio hersteld is en kan rekenen op speelminuten.

PSV haalt donderdagavond de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal in. De wedstrijd in het Emirates Stadium zou aanvankelijk enkele weken geleden gespeeld worden, maar werd destijds uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De terugkeer van bovengenoemd drietal is een flinke opsteker voor trainer Ruud van Nistelrooij, daar PSV in aanloop naar het WK naast Arsenal ook nog in actie komt tegen AZ, Ajax en FC Groningen.

Van Nistelrooij verwachtte Madueke afgelopen weekend al terug tegen FC Utrecht (6-1), maar dat duel bleek te vroeg te komen. De buitenspeler maakte dit seizoen nog geen minuten in een officiële wedstrijd, maar kan daar tegen Arsenal verandering in brengen. De Jong liep in augustus in het Champions League-duel met Rangers FC (0-1 verlies) een spierblessure op. Eind september gaf Van Nistelrooij aan dat de aanvoerder van PSV nog ‘enkele weken’ nodig had om wedstrijdfit te raken.

Mauro stond van het drietal het langst aan de kant. De laatste keer dat de Braziliaan speelminuten maakte was in mei in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle. De verdediger annex middenvelder leefde vorig seizoen compleet op als rechtsback onder Roger Schmidt. De blessure die hij opliep duurde langer dan verwacht. Mauro reisde onder meer af naar zijn geboorteland Brazilië voor zijn revalidatie. In totaal heeft Van Nistelrooij de beschikking over 24 spelers. De selectie stapt woensdag op het vliegtuig naar Londen.