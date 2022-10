Nagelsmann verwacht belletje Laporta: ‘Zij hadden beter seizoen dan Gavi’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 10:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:10

Op het Ballon d’Or-gala in Parijs werd Barcelona-middenvelder Gavi afgelopen maandag uitgeroepen tot het grootste talent van de wereld. France Football kende hem de Kopa Trophy toe. Bayern München-trainer Julian Nagelsmann liet optekenen het niet eens te zijn met de uitverkiezing. Lachend zei hij dat Joan Laporta hem binnenkort ‘wel weer zal bellen’.

De achttienjarige Gavi won de prijs voor beste speler onder de 21 jaar voor Eduardo Camavinga (Real Madrid) en Jamal Musiala (Bayern München). Ook Ryan Gravenberch behoorde tot de tien genomineerden voor de trofee. Hij werd zesde. Als het aan Nagelsmann had gelegen had landgenoot Musiala de prijs echter gewonnen. “Naar mijn mening hebben zowel Jamal Musiala als Jude Bellingham een beter seizoen gehad dan Gavi", zo sprak de coach tegen Kicker. "Maar de winnaar heeft het ook heel goed gedaan. Gavi is ook een zeer, zeer goede speler. Ik denk dat hij zeer getalenteerd is: hij heeft een extreme winnaarsmentaliteit."

Bewust van zijn woorden, begon Nagelsmann vervolgens over Barcelona-president Laporta. "Ik wil ook niet nog een keer in de clinch liggen met Barcelona." Een paar maanden geleden was de voorzitter namelijk boos op de Duitser, nadat hij zich had uitgelaten over het budget van Barcelona. Toen Nagelsmann afgelopen maandag na het gala de zaal verliet, zei hij lachend: "Laporta belt binnenkort weer.”

De Bayern-trainer was overigens niet de enige die de winst van Gavi vreemd vond. Ook Alphonso Davies had liever gezien dat de Kopa Trophy aan teamgenoot Musiala was uitgereikt. Via sociale media richtte de linksback zich tot zijn teamgenoot. “Ze hebben je misschien de Kopa Trophy ontzegd, maar ze zullen je niet van die toekomstige Gouden Bal afhouden. #GoldenBoy.’’ De pas negentienjarige Musiala speelde al 92 officiële wedstrijden voor Bayern, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en vijftien assists. Daarnaast speelde de rechtspoot al zeventien interlands voor Duitsland. In München ligt het kroonjuweel nog vast tot medio 2026.