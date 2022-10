Blind krijgt bijval: ‘Mensen mogen twee keer nadenken en meer respect tonen’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 10:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:26

Remko Pasveer en Kenneth Taylor zijn van mening dat Daley Blind het verdient om meer gerespecteerd te worden. De middenvelder annex verdediger zag deze week zijn Videoland-documentaire ‘Nooit Meer Stilstaan’ in première gaan. Blind vertelt daarin onder meer over zijn hartproblemen. Taylor, die in de kleedkamer naast de Oranje-international zit, vindt het soms 'heftig' om te zien hoe zijn ploeggenoot moet leren leven met de ziekte.

"Aan de ene kant is het heel mooi en aan de andere kant best wel hard, omdat je ziet hoe dingen kunnen lopen", vertelt Pasveer in gesprek met de NOS over de documentaire. "Je krijgt heel veel respect voor de mens Daley. De buitenwereld gaat echt zien hoe Daley is als persoon en als mens. De mensen die vaak wat over hem roepen, mogen nu wel twee keer nadenken en meer respect tonen voor de mens Daley. Het wordt vaak vergeten: we zijn geen machines, geen robots die alles maar goed doen. Wij maken ook fouten. En met dit soort dingen ben je helemaal afhankelijk van wat er met je lichaam gebeurt."

Pasveer is van mening dat Blind meer gerespecteerd dient te worden in Nederland. De linkspoot is vaak het eerste mikpunt van kritiek als het niet loopt bij de Amsterdammers. Desondanks wist hij met Ajax al zeven keer landskampioen te worden en veroverde hij twee keer de TOTO KNVB Beker. "Je hoort hoe mensen praten aan de praattafels", gaat Pasveer verder. "Dat gaat niet altijd met veel respect. Maar met het zien van dit en hoe hij zich terug heeft geknokt, dan is dat alleen maar knap. Respect voor hoe hij uiteindelijk op dit niveau is teruggekomen."

Ook Taylor heeft respect voor de manier waarop Blind zich staande houdt. "Ik had de beelden van de hartproblemen bij Blind nooit teruggekeken en die zag je nu een paar keer voorbijkomen. Dat is heel heftig. Daar krijg je een beetje buikpijn van", aldus de middenvelder. "Ik zit naast hem in de kleedkamer, daar zie ik hem zijn medicijnen nemen. Dan weet je wel dat het echt heftig is. Maar hij laat het eigenlijk niet merken. Dat is wel echt knap van hem." De kritiek vindt Taylor niet mals. "Uiteindelijk zijn wij ook gewoon mensen. Wij zijn niet anders dan anderen. Dat komt bij ons ook gewoon binnen. Ik denk dat mensen dat weleens vergeten, ja."