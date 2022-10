Lewandowski waarschuwt de nieuwe generatie: ‘Ik ben er ook nog’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 09:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:19

Net als vorig jaar kreeg Robert Lewandowski maandag de Gerd Müller Trophy uitgereikt op het Ballon d’Or-gala in Parijs. Dankzij zijn 57 doelpunten in 56 wedstrijden voor club en land in het seizoen 2021/22, werd de Pool uitgeroepen tot beste spits. Zijn honger naar treffers is nog lang niet gestild en Lewa heeft dan ook een waarschuwing in huis voor de jongere generatie spitsen, met name Erling Braut Haaland.

Met twintig treffers in veertien wedstrijden voor zijn nieuwe club Manchester City, en één voor de Noorse nationale ploeg, is de jonge spits uit de startblokken geschoten in Engeland. Ook Lewandowski ruilde van club na acht jaar Bayern München. Hij maakt zijn doelpunten nu voor Barcelona. De Gerd Müller Trophy die Lewandowski kreeg toebedeeld, was een beloning voor zijn geweldige seizoen 2021/22, toen hij nog in Beieren speelde.

Hij schoot het Bundesliga-record van de naamgever van de prijs uit de boeken door 41 doelpunten te maken, eentje meer dan Der Bomber ooit deed. De Pool had mooie woorden over voor hem. “Ik ben zeer blij en trots, niet alleen met de winst maar ook vanwege de naam van de trofee. Gerd was een grote inspiratiebron. Ik wilde zijn records breken en dat was altijd een enorme uitdaging.” Het deed Lewandowski destijds veel om het record uit de boeken te schieten. “Het was heel emotioneel om 41 keer te scoren in de Bundesliga, want ik dacht niet dat het mogelijk was om dat record te breken. Alles wat ik deed was voor hem”, aldus de spits.

De teller staat bij de Pool inmiddels op veertien treffers in dertien wedstrijden voor Barça en dus loopt hij achter op Haaland. Veel zorgen maakt Lewandowski zich hier niet over en hij vlakt zichzelf ook nog lang niet uit. “Ik heb vanaf het begin gezien dat er veel potentie in deze ploeg (Barcelona, red.) zit en dat ik hier veel doelpunten kan maken. Ik weet dat de nieuwe generatie eraan komt, maar ik ben er ook nog”, zo klonk het strijdbaar.