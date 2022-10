Scepsis over eventueel WK voor opgehemelde Eredivisie-revelatie

Woensdag, 19 oktober 2022 om 09:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:15

Nu het WK steeds dichterbij komt, wordt ook de roep om enkele opvallende namen harder. Zo lieten verschillende analisten zich de voorbije weken uit over de vorm van Xavi Simons. De middenvelder annex aanvaller van PSV ontwikkelt zich snel en behoort tot de meest waardevolle spelers van de Eredivisie op dit moment. Aad de Mos, Bert van Marwijk en Dick Advocaat laten zich in De Telegraaf uit over de eventuele kansen van Simons op een WK-deelname.

Volgens Aad de Mos worden de komende wedstrijden tegen Arsenal en Ajax bepalend voor Simons. "Tot nu toe heeft Simons vooral het verschil gemaakt in kabouterwedstrijden tegen ploegen als FC Volendam, Excelsior en FC Utrecht, en nog minder in de grote wedstrijden. Een plek in de WK-selectie zou ik nog te vroeg vinden. Zo’n jongen moet het eerst maar eens een heel seizoen laten zien en het dan in het tweede jaar volhouden. Iedereen ziet dat Simons een geweldig talent is en hij is op weg om een van de betere spelers op de Nederlandse velden te worden, maar hij moet eerst standvastigheid tonen en dan komt de rest vanzelf", aldus De Mos.

Bert van Marwijk nam als bondscoach van Oranje de toen achttienjarige Jetro Willems mee naar het EK in 2012. "Die situatie is niet te vergelijken. Er was toen geen linksback beschikbaar. Dat was een groot probleem en het kon bijna niet anders dan dat ik daarvoor Willems selecteerde. In principe vind ik dat leeftijd geen rol hoeft te spelen. Als een jonge speler goed genoeg is, dan kan hij gewoon mee. Ik ga nu niet zeggen of Simons wel of niet in de WK-selectie zou moeten zitten. Het hangt helemaal af van hoe Van Gaal naar hem kijkt. Ik zie ook niet elke wedstrijd van hem, maar het beeld dat ik van hem heb, is een onbevangen jongen die het verschil kan maken. Jongens die dat zo jong al doen, worden in het algemeen grote spelers."

Dick Advocaat noemt Simons een 'bijzonder talent'. "Dat zie je direct. Die jongen is creatief, sterk in de passing, heeft scorend vermogen en is niet bang", aldus de oud-bondscoach. "Hij gaat zonder angst de duels aan. Dit is een speler met veel potentie. Als hij zich blijft doorontwikkelen, kan hij een heel goede speler worden. Voor zo’n jonge speler is het een geweldige ervaring om zo’n groot toernooi mee te maken. Ik heb toen bij Robben ook al in een vroeg stadium aangegeven: ’Wat er ook gebeurt, als je fit bent, ga je mee.’ Zo’n speler en daarmee ook het Nederlands elftal kan daar later voordeel aan hebben. Maar uiteindelijk is het bepalend of hij in het plan van Louis van Gaal past. Die moet met hem werken."