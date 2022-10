Johan Derksen hoort ‘slap gelul’ bij Feyenoord: ‘Hij lult maar wat in de ruimte’

Woensdag, 19 oktober 2022 om 07:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Johan Derksen is niet onder de indruk geraakt van het mediaoptreden van Dennis Te Kloese. De algemeen directeur van Feyenoord werd zondag ter verantwoording geroepen nadat Orkun Kökçü weigerde om de regenboogaanvoerdersband te dragen. Ook de middenvelder van Feyenoord komt niet ongeschonden uit de strijd bij Vandaag Inside. Volgens Derksen en Valentijn Driessen had Kökçü er beter aan gedaan om gewoon het eerlijke verhaal te vertellen.

Kökçü verscheen na afloop van de met 1-3 gewonnen wedstrijd bij AZ zelf niet voor de camera. Te Kloese deed dat wel. "Als hij (Kökçü, red.) niet dat hypocriete statement van Feyenoord uit had laten gaan, had ik er veel meer respect voor gehad", aldus Driessen. "Ga niet een heel verhaal ophangen waaruit blijkt dat je het volledig eens bent met de acceptatie. Doe hem dan om. Dat vond ik ook bij die jongen van Excelsior (Redouan El Yaakoubi, red.). Die band was de 'drie keer respect-band', doe hem dan om. Je hebt hem vorig jaar ook omgedaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Derksen valt Kökçü niet veel te verwijten. Wel vindt hij dat het bij Feyenoord schort aan de manier van communiceren. "Het staat ook in hun leer, dat ze niet geaccepteerd worden", stelt Derksen. "Dus val die jongen daar niet mee lastig. Maar Feyenoord heeft er weer een voorlichtingsambtenaar opgezet. Als wij hier een rel hebben, komt de afdeling voorlichting van Talpa en die maken louter onzinberichten waar je je dood voor schaamt. Als ze het ons hadden laten uitleggen, was er niets aan de hand geweest."

Kökçü had het duel met AZ met een gewone aanvoerdersband kunnen spelen, stelt Derksen. "Voor hem geldt dat niet. IJsselmeervogels kun je ook niet met shirtreclame voor abortus laten spelen. Dat is precies hetzelfde." Tot slot richt de televisiepersoonlijkheid zich tot algemeen directeur Te Kloese, die het woord voerde namens Feyenoord. "Die directeur, dat slappe gelul. Die lult ook maar wat in de ruimte." Wilfred Genee haalt vervolgens aan dat Te Kloese juist overwoog om Kökçü geen aanvoerder te laten zijn komend weekend. "Hij had deze week toch ook gewoon aanvoerder kunnen zijn?", zegt Derksen.

"In Engeland bij dat knielen was er altijd één speler die het verdomde. Die stelde dat niet alleen het leven van donkere mensen er toe deed." Ook Max Verstappen verzuimde vorig seizoen om mee te doen aan het statement rond Black Lives Matter. "Je slaat eigenlijk aan op dat belachelijke statement", besluit Driessen.