Schuurs helpt Torino met eerste treffer aan prachtige tegenstander in de beker

Woensdag, 19 oktober 2022 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:34

Perr Schuurs heeft dinsdagavond zijn eerste treffer gemaakt in het shirt van Torino. De club uit Turijn was in de eerste ronde van het bekertoernooi met 4-0 te sterk voor Cittadella. Schuurs begon in de basis, speelde de volledige wedstrijd en nam een kwartier voor tijd de derde treffer voor zijn rekening. Door de zege speelt Torino in de volgende ronde in San Siro tegen AC Milan.

Schuurs kon tegen Cittadella rekenen op zijn zesde basisplaats sinds zijn overgang van Ajax afgelopen zomer. De centrale verdediger kwam tot dusver in zeven wedstrijden in actie. De laatste drie deed hij volledig mee. Tegen Cittadella kwam de ploeg van trainer Ivan Juric halverwege de eerste helft op voorsprong via Nemanja Radonjic. De middenvelder haalde van een meter of twintig uit en vond op fraaie wijze de rechterbovenhoek.

Na rust besloot Torino de duimschroeven verder aan te draaien tegen de club uit de Serie B. Pietro Pellegri was na een klein uur spelen verantwoordelijk voor een verdubbeling van de score, nadat hij de bal ietwat gelukkig voor de voeten kreeg en koelbloedig afrondde. Een kwartier voor tijd was het vervolgens de beurt aan Schuurs. De Nederlander combineerde met Mërgim Vojvoda en schoot raak vanaf de rand van de zestien. Het slotakkoord kwam op naam van David Zima.

Door de bekerzege staat er in de volgende ronde een mooi affiche op de rol voor Torino. In San Siro is dan AC Milan de tegenstander. De Milanezen waren vanwege Europese verplichtingen vrijgeloot in de eerste ronde. In competitieverband gaat het Torino minder goed af. Van de laatste zeven wedstrijden werd er slechts één gewonnen, waardoor de elfde plek wordt ingenomen. Komend weekend staat de uitwedstrijd tegen Udinese op het programma.