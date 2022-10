VZ 5: Opnieuw een Kökçü in de spotlight; Feyenoord geeft hoop niet op

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Vinger op mond Ozan Kökçü had niets te maken met ophef rond zijn broer

Ozan Kökçü verwees met zijn vinger op de mond niet naar de felle kritiek op zijn broer Orkun Kökçü, die zondag als aanvoerder van Feyenoord weigerde de OneLove-aanvoerdersband te dragen tegen AZ. De aanvaller, die FC Eindhoven naar de winst (1-0) schoot tegen Willem II in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker, richtte zijn woede op zijn vaak kritische vader.

Chelsea bevestigt: Kanté is vier maanden ‘out’ en mist definitief het WK

N'Golo Kanté moet het WK definitief uit zijn hoofd zetten. De Franse middenvelder van Chelsea is dinsdag geopereerd aan zijn hamstrings en de Londense club verwacht hem minstens vier maanden kwijt te zijn. Kanté, met 53 interlands voor Frankrijk achter zijn naam, moet hierdoor definitief een streep zetten door het naderende WK in Qatar.

Pérez lijkt Kylian Mbappé af te schrijven: ‘We hebben de besten ter wereld al’

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez lijkt definitief een streep door de naam van Kylian Mbappé te hebben gezet. De Fransman zou naar verluidt zo snel mogelijk willen vertrekken bij Paris Saint-Germain, maar Real Madrid ziet zijn komst niet meer zitten. “Ik lees de verhalen over hem niet eens!”, zei Pérez. “We hebben de beste spelers ter wereld al bij Real Madrid. Het heeft geen zin om over de geruchten rond Mbappé te praten.”

Boomlange doelman in verband gebracht met overstap naar zoekend Ajax

Ajax heeft interesse in de ruim twee meter lange doelman Samuel Brolin van het Zweedse AIK Fotboll. De Amsterdammers zouden concurrentie hebben van onder meer FC Kopenhagen en Brøndby IF. Brolin is een jeugdproduct van AIK, maar speelde tot dusver geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van de Zweedse topclub.

Feyenoord komt terug voor Zerrouki; FC Twente geeft duidelijk signaal af

Feyenoord lijkt zich aankomende winter wederom te gaan melden voor Ramiz Zerrouki, maar FC Twente is niet van plan om de middenvelder van de hand te doen. “Wij willen presteren dit seizoen. Er is geen enkele noodzaak om in de winter te verkopen”, gaf Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente, aan. De Rotterdammers waren afgelopen zomer ook al concreet voor Zerrouki, maar wilden toen niet aan de vraagprijs van de club uit Enschede voldoen.

