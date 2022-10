Driessen haalt zijn schouders op: ‘Die man was natuurlijk even de weg kwijt’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 23:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:29

Valentijn Driessen reageert dinsdagavond in Vandaag Inside op de felle woorden van Alfred Schreuder van afgelopen zondag. De journalist van De Telegraaf schoof naar voren dat de trainer van Ajax nog geen topwedstrijd had gewonnen, waarna Schreuder van zich afbeet op de persconferentie: "Ga je trainersdiploma’s halen, train een elftal en ga kijken wat er gebeurt in die drie maanden. Maar ga niet op tv onzin lopen verkondigen", kreeg Driessen mee van de coach.

"Dit slaat helemaal nergens op", reageert René van der Gijp na het zien van de beelden van een woedende Schreuder na afloop van de 7-1 zege van Ajax op Excelsior. "Moet je een diploma hebben om Kudus in de spits te zetten? Die dat helemaal niet kan", vraagt tafelgenoot Johan Derksen zich vervolgens af. "Ja, dat wel", beaamt Driessen gelijk met een kwinkslag. "Maar om Kudus uit de spits te halen, daar heb je geen diploma voor nodig. Dat zie ik nog wel, dat je gewoon met Brobbey in de spits moet spelen."

"Maar die man was natuurlijk even de weg kwijt", doelt Driessen op de boze Schreuder van zondag. Derksen neemt daarna het gesprek over. "Verstand van voetballen is niet tastbaar", antwoordt de analist op de vraag van presentator Wilfred Genee of Driessen iets weet over voetbal. "Iedereen mag een mening hebben over voetbal. Je hoeft geen trainersdiploma te hebben om te constateren dat een bepaalde speler op een verkeerde positie staat. En heel veel trainers hebben dat: op een cursus worden ze gehersenspoeld. En dan komen ze van de cursus af en dan spreken ze in jargon van de cursus en om hen heen heeft dan niemand meer verstand van voetbal."

Schreuder richtte zich zondag op het persmoment in de Johan Cruijff ArenA persoonlijk tot de kritische Driessen. "Het is normaal, Valentijn, dat dit elftal tijd nodig heeft en als mensen denken dat dit in drie maanden gebeurt: forget it! Ga je trainersdiploma’s halen, train een elftal en ga kijken wat er gebeurt in die drie maanden. Maar ga niet op tv onzin lopen verkondigen. In drie maanden kun je geen elftal bouwen. Dat kost veel langer de tijd en zeker als je het soort spelers bent kwijtgeraakt die wij kwijtgeraakt zijn."

Driessen vond Schreuders uitleg ‘wat kort door de bocht’ en meldde hem dat trainers bij een topclub geen tijd krijgen. “Dat is dan pech”, zo klonk Schreuder gepikeerd. “Het interesseert mij verder ook helemaal niet of ik de tijd krijg, ik zeg hoe het is. Wat ik vertel is de waarheid van Ajax en als ik niet de tijd krijg interesseert het mij ook niet! Dan moeten ze mij ontslaan.”