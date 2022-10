Vinger op mond Ozan Kökçü had niets te maken met ophef rond zijn broer

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 22:41 • Rian Rosendaal

Ozan Kökçü verwees met zijn vinger op de mond niet naar de felle kritiek op zijn broer Orkun Kökçü, die zondag als aanvoerder van Feyenoord weigerde de OneLove-aanvoerdersband te dragen tegen AZ. De aanvaller, die FC Eindhoven naar de winst (1-0) schoot tegen Willem II in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker, richtte zijn woede op zijn vaak kritische vader. Ozan Kökçü legt na afloop van de bekerzege een en ander uit bij ESPN.

De Eindhoven-speler moet lachen als hij de beelden te zien krijgt van zijn aparte manier van juichen. "De vorige keer (tegen TOP Oss, red.) speelde ik een mindere wedstrijd. En met mijn vader evalueer ik ook vaak de wedstrijd, altijd eigenlijk. En vorige week is eigenlijk een paar dagen geleden, dus het was nog best nieuw. Vandoor ook die emotie. Eigenlijk is het een beetje overdreven, maarja, dat was op dat moment dan zo." Verslaggever Leo Oldenburger reageert enigszins met verbazing op de uitleg van Ozan Kökçü.

?? Ozan Kökcü legt zijn manier van juichen uit.



"Deze was meer tegen m'n vader" — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2022

"Ja, deze was tegen mijn vader", zo benadrukt de matchwinner van Eindhoven nog maar eens. "Bij dezen ook excuses naar mijn vader. Ik wil niet respectloos zijn, maar we hadden het een beetje met elkaar aan de stok vrijdag. Hij stond net langs de lijn en ik heb hem een knuffel gegeven. Hij zei: 'zie je wel, ik moet jou gewoon boos maken, dan speel je gewoon een goede wedstrijd'. En ja, dat zit er eigenlijk achter."

Ozan Kökçü zegt in het interview dus niet dat zijn gebaar richting de criticasters van Orkun Kökçü was. De aanvoerder van Feyenoord weigerde zondag tegen AZ (1-3 winst) om de door de KNVB gepromote OneLove-aanvoerdersband te dragen. Naar eigen zeggen voelde de middenvelder zich daar niet goed bij. Trainer Arne Slot respecteerde die keuze en stelde Orkun Kökçü gewoon op in Alkmaar. De captain scoorde namens Feyenoord vanaf de strafschopstip.