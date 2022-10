Heerenveen verkijkt zich bijna op Hoek, maar bekert na verlenging toch verder

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 22:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:29

sc Heerenveen heeft dinsdagavond in de verlenging van de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker pas afgerekend met HSV Hoek, dat uitkomt in de Derde Divisie Zaterdag. De Friezen kwamen terug van een 2-0 achterstand in Zeeland en maakten het vervolgens in de verlenging af: 2-4. Rami Al Hajj was goed voor een hattrick. Heerenveen wacht nu een terugreis van maar liefst 315 kilometer.

Hoek schoot uit de startblokken tegen de Friezen en stond na een half uur al op een 2-0 voorsprong. Steve Schalkwijk kapte zijn directe tegenstander na zes minuten spelen uit en krulde de bal vervolgens knap om Heerenveen-doelman Xavier Mous heen: 1-0. Twintig minuten later leek er een stunt in de maak in Zeeland nadat Rik Impens vanaf elf meter de 2-0 maakte. Heerenveen-verdediger Hussein Ali had even daarvoor een overtreding gemaakt in het strafschopgebied en hielp Hoek daardoor in het zadel.

Wat een comeback! ?? @scHeerenveen draait een 2-0 achterstand om naar een 2-3 voorsprong. pic.twitter.com/wtLHEC7X2e — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2022

Enkele minuten voor rust maakte Mats Köhlert de aansluitingstreffer voor Heerenveen, dat daardoor met een 2-1 achterstand de kleedkamer opzocht. In het tweede bedrijf duurde het slechts vier minuten voordat de Friezen de gelijkmaker maakten. Al Hajj was de verdediging van Hoek te slim af en kon raak schieten: 2-2. Heerenveen voerde de druk vervolgens op en kreeg via Milan van Ewijk een grote kans, maar de aanname van de rechtsback was niet goed waardoor de Friezen niet gevaarlijk konden worden. Kort daarna dacht de uitploeg op voorsprong te komen, maar die Friese treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Uiteindelijk moest er een verlenging aan te pas komen om een winnaar te bepalen in Hoek. In de 94ste minuut profiteerde Al Hajj van een voorzet van Van Ewijk en schoot hij Heerenveen voor de eerste keer op voorsprong tegen Hoek: 2-3. Vijf minuten voor tijd moest Tibor Halilovic er met zijn tweede gele kaart vanaf bij de uitploeg, maar dat weerhield Heerenveen er niet van om in de absolute slotfase de 2-4 te maken. Al Hajj kwam oog in oog met de keeper na een pass van Antoine Colassin en schoot raak. De Zweedse jeugdinternational maakte zijn hattrick daardoor compleet en schoot Heerenveen naar de volgende ronde van het bekertoernooi.