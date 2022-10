Nieuwe tegenvaller voor Vitesse: doelman Kjell Scherpen weken aan de kant

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 22:32 • Sam Vreeswijk

Kjell Scherpen staat voorlopig niet onder de lat bij Vitesse. De 22-jarige doelman liep afgelopen zaterdag op bezoek bij SC Cambuur (0-3 winst) een knieblessure op. Zijn club meldt nu dat hij daar deze week aan geopereerd wordt, en dat Scherpen in ieder geval de komende weken niet in actie kan komen.

Scherpen raakte tegen Cambuur vlak na rust geblesseerd, na een op het oog onschuldige vangbal. Daan Reiziger verving hem. Eerder dit seizoen miste de Emmenaar ook al de uitwedstrijd tegen FC Groningen door een blessure, en ook toen was Reiziger zijn vervanger onder de lat. Behalve Reiziger kan trainer Phillip Cocu de komende weken ook nog kiezen voor Jeroen Houwen of Markus Schubert om Scherpen te vervangen.

Schubert is juist net terug van een knieblessure. De Duitser stond in de voorbereiding nog als eerste keeper onder de lat in Arnhem, maar raakte geblesseerd en moest onder het mes. Houwen keepte vervolgens de eerste twee Eredivisieduels van het seizoen, waarna Vitesse besloot om Kjell Scherpen op huurbasis over te nemen van Brighton & Hove Albion. Sindsdien keepte Scherpen zeven Eredivisieduels voor Vitesse, waarin hij één keer de nul hield: tegen Cambuur.

Vitesse speelt voor het WK in Qatar nog vijf wedstrijden: tegen Kozakken Boys (in de TOTO KNVB Beker), FC Emmen, Sparta Rotterdam, Ajax en Go Ahead Eagles. Behalve sluitpost bij Vitesse is Scherpen ook vaste doelman bij Jong Oranje. Hij kwalificeerde zich daarmee voor het EK van volgend jaar, dat plaatsvindt in Georgië en Roemenië. Dinsdag vond de loting voor dat toernooi plaats, en werd bekend dat Jong Oranje in de groepsfase is gekoppeld aan Georgië, België en Portugal.