Ozan Kökçü maakt tongen los met gebaar; Willem II-fans halen verhaal

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 22:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:03

Voor Willem II zit het bekertoernooi er al na de eerste ronde op. De Tilburgers waren dinsdagavond namelijk niet opgewassen tegen FC Eindhoven: 1-0. Ozan Kökçü hield de vinger voor zijn mond na zijn doelpunt en daarmee leek hij te verwijzen naar de felle kritiek op zijn broer Orkun, die zondag weigerde de OneLove-aanvoerdersband te dragen tijdens het uitduel van Feyenoord met AZ. De matchwinner ontkende dat echter na afloop. ADO Den Haag en FC Den Bosch hadden het moeilijk met hun tegenstanders uit het amateurvoetbal, maar bekerden desondanks wel verder. SC Heerenveen kwam terug van een 2-0 achterstand tegen HSV Hoek en moet door de 2-2 na negentig minuten verlengen.

FC Eindhoven - Willem II 1-0

Ozan Kökçü kroonde zich al in de tweede minuut van de bekerontmoeting tot matchwinner. De aanvaller ging alleen af op doelman Joshua Smits en rondde beheerst af: 1-0. De doelpuntenmaker legde daarna zijn vinger op zijn mond, al had dat volgens hem niets te maken met alle kritiek richting zijn broer Orkun van afgelopen weekeinde. In de slotminuut van de eerste helft had Michael de Leeuw de gelijkmaker op de schoen, maar zijn inzet van dichtbij verdween naast het doel van Eindhoven.

?? Het bekertoernooi is begonnen en na één minuut is het al raak door Ozan Kökcü! ? — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2022

Jizz Hornkamp faalde een minuut na rust namens Willem II in kansrijke positie. Na bijna een uur spelen slaagde Jasper Dahlhaus er tot tweemaal toe niet in om Eindhoven op 2-0 te brengen. De thuisclub hield stand in het restant van de tweede helft en speelt hierdoor nog minstens een ronde in de TOTO KNVB Beker. Willem II ligt er al vroeg uit en na afloop van het bekerechec gingen enkele spelers in gesprek met teleurgestelde fans die waren meegereisd richting Eindhoven.

Spelers van Willem II gingen in gesprek met teleurgestelde fans.

Koninklijke HFC - Telstar 0-1

Er was in het eerste halfuur weinig te genieten bij de streekderby in Haarlem. In de 31ste minuut wist Telstar de ban te breken. Linksbuiten Christos Giousis werd de diepte ingestuurd en maakte vervolgens alleen voor de doelman van HFC geen fout: 0-1. Vlak voor het rustsignaal zette Giousis collega-aanvaller Glynor Plet alleen voor de keeper, maar de spits slaagde er niet in om te scoren. Derhalve ging Telstar met een minieme voorsprong de rust in.

Na rust kwam Telstar nauwelijks in de problemen, terwijl de club uit Velsen-Zuid zelf amper kansen wist af te dwingen. HFC werd nog een keer gevaarlijk in de tachtigste minuut, maar uit een hoekschop kon uiteindelijk niet worden gescoord. Telstar overleefde de vijf minuten aan blessuretijd en mag zich opmaken voor een plaats in de tweede ronde van het nationale bekertoernooi.

G.V.V.V. - FC Den Bosch 1-3

FC Den Bosch had in de eerste helft tegen G.V.V.V. nauwelijks wat te vertellen. De club uit Veenendaal kwam in de tweede minuut al aan de leiding dankzij Justin Spies en had daarna de wedstrijd al kunnen beslissen. Diverse goede mogelijkheden waren echter niet besteed aan de aanvallers van de club uit de Derde Divisie. Den Bosch-trainer Jack de Gier greep halverwege in en bracht Teun van Grunsven binnen de lijnen bij de bezoekers. Dat bleek een goede zet te zijn van de voormalig aanvaller.

Van Grunsven kopte raak uit een afgemeten hoekschop van Danny Verbeek. Met nog twintig minuten op de klok bracht Nikolaj Möller Den Bosch met een fraai wippertje aan de leiding: 1-2. G.V.V.V. was daarna niet meer in staat om het nog spannend te maken op eigen veld. In de 77ste minuut schoot Stan Maas raak na een scrimmage voor het doel van de thuisploeg. Den Bosch toonde veerkracht en bekert dus verder.

Excelsior ’31 – ADO Den Haag 2-3

De ploeg van Dirk Kuijt kwam na ruim een half uur spelen op achterstand. Jasper Veltkamp zette Excelsior ’31 op voorsprong, maar zijn ploeg kon daar slechts vijf minuten van genieten. Alex de Jong maakte kort na de openingstreffer namelijk een eigen doelpunt en bracht de stand daardoor weer gelijk.

Inmiddels staat ADO 2-3 voor, maar de 2-2 was een beauty! ???? pic.twitter.com/aw3rixEioP — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2022

Givan Werkhoven schoot Excelsior ’31 vier minuten na rust wederom op voorsprong na een assist van Michel Gerritsen Mulkes. Werkhoven en zijn team leken daardoor op weg naar een stunt tegen ADO, maar het team van Kuijt herstelde de schade met goals van Malik Sellouki en Thomas Verheydt binnen drie minuten en kwam daardoor op 2-3 voorsprong. De spits, die in de rust was ingevallen, moest het veld tien minuten voor tijd geblesseerd verlaten. Hij zag vanaf de bank hoe Excelsior ’31 in de slotfase de gelijkmaker maakte, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Rijnsburgse Boys – De Graafschap 1-3

De ploeg van Adrie Poldervaart, dat tot dusver een moeizaam seizoen beleeft in de Keuken Kampioen Divisie, had op bezoek bij Rijnsburgse Boys aan drie doelpunten genoeg. De Graafschap was de betere ploeg in de openingsfase en wist dat na veertig minuten te verzilveren met een doelpunt. Danzell Gravenberch werd door Basar Önal vrij voor de keeper gezet en bleef koel: 0-1.

Kort na rust begon Rijnsburgse Boys aan te dringen en raakte het zelfs de paal. Toch was het De Graafschap dat een kwartier na het begin van de tweede helft trefzeker was. Anis Yadir kreeg de bal na een hoekschop voor zijn voeten en schoot beheerst raak: 0-2. De middenvelder bekroonde zijn debuut voor de Superboeren daarmee met een doelpunt. Slechts een paar minuten na de treffer van Yadir deed Rijnsburgse Boys wat terug via Dani van der Moot, maar De Graafschap besliste via Camiel Neghli in de absolute slotfase de wedstrijd: 1-3.

Harkemase Boys - FC Volendam 1-5

Het eerste gevaar in het Friese Harkema kwam van de thuisploeg. Jhurrey Margaritha was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer, maar beide keren kwam FC Volendam-doelman Filip Stankovic als winnaar uit de strijd. Volendam wist na een kwartier wél te scoren: na een prachtige aanval trof basisdebutant Imran Nazih via de binnenkant van de paal doel: 0-1. Harkemase Boys kwam in de 31ste minuut op gelijk hoogte, toen Margaritha uit de rebound doel trof en zo zijn eerder gemiste kansen goed wist te maken. Toch was het Volendam dat met een voorsprong ging rusten, daar Robert Mühren vlak voor de rust de Harkema-defensie uitspeelde en hard en laag binnenschoot.

In de tweede helft ging Volendam op zoek naar de definitieve beslissing, maar Mühren en Bilal Ould-Chikh schoten allebei naast, waarna Carel Eiting en opnieuw Ould-Chikh doelman Erick Jansema troffen. In de 65ste minuut was het alsnog 1-3, toen Ibrahim El Kadiri de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig in de kruising schoot. In het restant van de wedstrijd liepen de bezoekers door doelpunten van Lequincio Zeefuik (tegendraads schot) en opnieuw El Kadiri (schot in verre hoek) uit naar 1-5.

Almere City - TOP Oss 2-0

Beide ploegen kregen in de eerste helft kansen op de openingstreffer, al waren de grootste voor Almere City. Zo redde TOP Oss-doelman Thijs Jansen op een kopbal van Thomas Poll, keerde Jansen ook een vrije trap van Anthony Limbombe en rolde een slecht verwerkte voorzet nét niet over de doellijn van de bezoekers. Aan de andere kant van het veld zag Joshua Sanches zijn schot rakelings voorlangs gaan.

Ook in de tweede helft stond lange tijd de brilstand op het bord. Limbombe zag zijn schot bijvoorbeeld geblokt worden en Nordin Bakker bracht redding op een poging van Ömer Gündüz. In de 64ste minuut viel dan eindelijk de openingstreffer: in het vijandelijke strafschopgebied belandde de bal voor de voeten van Poll, die hard uithaalde en zo de 1-0 op het bord zette. Niet veel later verdubbelde Almere de score, toen Lance Duijvestijn een lage voorzet van Pascu binnen kon schieten. TOP Oss was in de slotfase vooral via Rick Stuy van den Herik nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal ging net naast. Daarmee kwam er een einde aan het bekeravontuur van Oss.

Overige uitslag eerste ronde TOTO KNVB Beker:

Urk - Staphorst 2-0