FA klaagt Manchester United aan wegens wangedrag tegen Newcastle

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 20:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:09

Manchester United is door de FA, de Engelse voetbalbond, aangeklaagd wegens wangedrag tijdens de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (0-0) van afgelopen zondag. De spelers van Erik ten Hag zouden zich aan het begin van de tweede helft hebben misdragen richting scheidsrechter Craig Pawson.

Er ontstond een gek moment kort na rust op Old Trafford zondagmiddag. Newcastle kreeg een vrije trap toegewezen op de eigen helft, die verdediger Fabian Schär naar doelman Nick Pope speelde om zo laatstgenoemde de vrije trap te laten nemen. Cristiano Ronaldo beweerde dat de vrije trap al was genomen door Schär en schoot de bal voor een leeg doel binnen. Arbiter Pawson keurde het doelpunt echter af en gaf Ronaldo een gele kaart.

Het was niet alleen de Portugese superster die verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Vrijwel alle Red Devils verzamelden zich namelijk om Pawson heen. De spelers van United zijn daarin volgens de FA te ver gegaan, waardoor de voetbalbond de club van Ten Hag nu heeft aangeklaagd. De Engelsen hebben tot 20 oktober om te reageren. De manager van United ging na afloop van de wedstrijd tegen Newcastle zelf ook verhaal halen bij Pawson. Ten Hag gaf dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan het thuisduel met Tottenham Hotspur van woensdagavond aan dat de reacties van zijn spelers wel meevielen.

“Ik vind dat het niet zo agressief was. De verdediger van Newcastle (Schär, red.) raakte de bal al aan, dat was heel duidelijk. De spelers gingen vervolgens naar de scheidsrechter om ernaar te vragen.” De ex-trainer van Ajax ging ook in op de boze en verontwaardigde reactie van Ronaldo na zijn wissel, die het er duidelijk niet mee eens was. “Geen enkele speler is blij als hij gewisseld wordt, zeker Ronaldo niet. Zo lang hij dat op een vrij normale manier doet heb ik daar geen problemen mee.”