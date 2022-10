Gokschandaal in Engeland: 10 jaar schorsing voor bewust pakken gele kaart

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 20:40 • Rian Rosendaal

De actieve loopbaan van Kynan Isaac lijkt een vroegtijdig einde te kennen. De FA heeft de 29-jarige verdediger van amateurclub Stratford Town voor tien jaar geschorst vanwege het inzetten op een wedstrijd waarbij hij zelf betrokken was. Isaac kreeg afgelopen seizoen een gele kaart in het duel met Shrewsbury Town (5-1 nederlaag) en naar nu blijkt hebben hij en zijn vrienden veel geld ingezet bij de bookmakers.

Isaac werd in augustus schuldig bevonden aan spotfixing. Er is in dit geval geen sprake van matchfixing, omdat de uitslag van de wedstrijd in de eerste ronde van de FA Cup niet is beïnvloed. Uit onderzoek komt naar voren dat de verdediger van Stratford Town in de 84ste minuut van de bekerontmoeting bewust een gele kaart pakte. De Engelse voetbalbond neemt de zaak hoog op en is dinsdag dus met een schorsing voor tien jaar naar buiten gekomen.

De ervaren verdediger speelde afgelopen seizoen op het zevende niveau in Engeland en voor duels op dat niveau worden normaal gesproken geen specifieke weddenschappen aangeboden door de bookmakers. Omdat de bekerwedstrijd rechtstreeks werd uitgezonden door ITV waren er voor deze keer wel diverse weddenschappen beschikbaar. De FA stelde een onderzoek in toen er opvallend veel geld was ingezet op een gele kaart voor een relatief onbekende speler.

Het bestuur van Stratford Town heeft nog niet officieel gereageerd op de megaschorsing voor Isaac, die tot volgend jaar zomer vastligt bij de amateurvereniging. De BBC meldt dat de verdediger geen details wenste prijs te geven rondom zijn telefoonrekening en internetservice en dat hij op 19 augustus van dit jaar per email aangaf onschuldig te zijn. De FA benadrukt echter dat er sindsdien geen enkele contact is geweest met Isaac. De routinier was tussen augustus 2016 en november 2021 betrokken bij in totaal 347 weddenschappen op voetbalwedstrijden. Het is nog niet bekend of Isaac in hoger beroep gaat.