Pérez lijkt Kylian Mbappé af te schrijven: ‘We hebben de besten ter wereld al’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 20:16 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:20

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez lijkt definitief een streep door de naam van Kylian Mbappé te hebben gezet. De 75-jarige beleidsman was in het voorjaar nog druk bezig met de komst van de superster van Paris Saint-Germain, maar sinds Mbappé op het laatste moment besloot om in Parijs te blijven lijkt de relatie tussen de twee bekoeld. Pérez gaat op korte termijn dan ook geen nieuwe poging wagen om Mbappé binnen te halen.

De geruchten over de komst van de 23-jarige Fransman naar Madrid leken sinds zijn contractverlenging tot medio 2025 bij Les Parisiens verleden tijd. Precies één week geleden kwam echter naar buiten dat Mbappé zo snel mogelijk wil vertrekken bij PSG omdat het bestuur zich niet aan de gemaakte afspraken zou hebben gehouden. Real werd daarom meteen weer genoemd als mogelijke nieuwe club van Mbappé, maar daar ziet Pérez niets in.

“Of ik de geruchten over Mbappé al zat ben? Nee, hoor”, begon de president in gesprek met El Larguero. “Ik lees de verhalen over hem niet eens! We gaan een geweldige toekomst tegemoet met Vinícius Júnior en Rodrygo. Ze kunnen in de toekomst de Ballon d’Or winnen. We hebben de beste spelers ter wereld bij Real. Het heeft geen zin om over de geruchten rond Mbappé te praten. We hebben Vinícius en Rodrygo: twee topspelers.” De Braziliaanse buitenspelers waren dit seizoen samen al goed voor twaalf doelpunten en zeven assists bij Real.

Mbappé ontkende afgelopen maandag nog dat hij weg zou willen bij PSG. “Ik heb nooit gevraagd om een vertrek in januari. Het is complete onzin”, zei hij in duidelijke taal. “Of ik boos ben op PSG? Nee.” De aanvaller liet weten niet te begrijpen waar deze geluiden vandaan zijn gekomen en zei zelfs verbaasd te zijn toen hij hoorde wat er in de media werd gezegd. “De geruchten die op de dag van de wedstrijd naar buiten kwamen, begreep ik niet. Ik ben hier niet bij betrokken.” De aanvaller was dit seizoen tot dusver goed voor twaalf doelpunten in veertien duels.