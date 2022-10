Jong Oranje treft twee toplanden in groepsfase EK 2023

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 19:43 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:51

Jong Oranje is in de groepsfase van het EK Onder-21 in 2023 gekoppeld aan Georgië, België en Portugal. Het team van bondscoach Erwin van de Looi kwalificeerde zich met 26 punten uit tien wedstrijden vrij eenvoudig voor het eindtoernooi, dat volgend jaar zomer wordt georganiseerd in Roemenië en Georgië.

Het EK wordt gespeeld tussen 21 juni en 8 juli, waar Oranje alle wedstrijden in de groepsfase zal afwerken in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De Nederlandse beloften beginnen het toernooi tegen Jong België. Naast de eer en een titel staat er komende zomer nog meer op het spel. Mocht Oranje namelijk bij de beste drie landen eindigen, dan plaatst het zich ook voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024.

2023 Euro U-21 Draw is finally out!

The co-host Georgia isn’t going to have a lot of fun, I guess. pic.twitter.com/w131zuPetd — R.D. Football Scout (@RdScouting) October 18, 2022

Jong Oranje kwalificeerde zich voor het EK door tijdens de kwalificatiewedstrijden als koploper te eindigen in een poule met de beloften van Zwitserland, Moldavië, Wales, Bulgarije en Gibraltar. Het team van Van de Looi bestaat onder anderen uit Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Lutsharel Geertruida, Quinten Timber, Brian Brobbey en Ryan Gravenberch. De twee laatstgenoemden mochten zich de afgelopen transferperiode na de gewonnen interland tegen Jong België (1-2) melden bij het grote Oranje. Het tweetal verving toen de geblesseerden Memphis Depay en Frenkie de Jong.

Vorig jaar zomer bereikte Jong Oranje de halve finale van het EK, maar zag het de uiteindelijke winnaar Jong Duitsland na een 1-2 nederlaag naar de finale gaan. Destijds waren spelers als Justin Kluivert, Noa Lang en Teun Koopmeiners nog onderdeel van het team van Van de Looi. Jong Oranje wist het EK in 2006 en 2007 te winnen. Dat was destijds onder leiding van Foppe de Haan.