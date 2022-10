Eyong Enoh doet voorspelling over WK: ‘Hij kan een van de uitblinkers worden’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 19:25 • Sam Vreeswijk

Eyong Enoh verwacht niet dat het Nederlands elftal kans maakt om dit najaar wereldkampioen te worden. Dat vertelde de 36-jarige oud-voetballer aan Voetbalzone-presentator Jelle Kusters. Enoh was onlangs samen met Lesly de Sa te gast in de serie Ex on the Pitch, en na afloop daarvan interviewde Kusters hem over zijn huidige leven, zijn toekomstplannen en het Nederlandse voetbal.

Enoh speelde van 2008 tot 2014 bij Ajax, waar hij tot 149 wedstrijden kwam. Vervolgens vertrok hij naar het Turkse Antalyaspor, om via Standard Luik weer terug te keren in Nederland: in 2018 kwam de Kameroener tot vijf officiële duels voor Willem II. Daarna vertrok hij naar het Cypriotische Enosis Neon, waarna hij in 2020 bij Olympiakos Nicosia zijn professionele voetbalcarrière afsloot. Toen besloot de voormalig middenvelder terug te keren naar Nederland.

“Ik heb heel lang in Nederland gespeeld”, vertelt Enoh. “Ik dacht: als ik stop en mijn kinderen willen gaan voetballen, kunnen ze zich het beste in Nederland ontwikkelen. Ik heb hier lang gewoond, het was de beste optie. Teruggaan naar Kameroen was ook een optie voor mij, maar niet voor mijn kinderen. Zij zijn daar niet geboren. Ze zitten hier op school en ze hebben vrienden hier in Nederland. Ze spreken Nederlands en ze zijn in Nederland begonnen met het opbouwen van een voetbalcarrière. Het zou niet eerlijk zijn om met ze naar Kameroen te verhuizen.”

Geen goed management

Toen Enoh stopte met voetballen, is hij een podcast gaan maken voor Ajax: de Ajax Podcast. “We hebben met verschillende spelers gesproken over hun leven, hun verhaal, hun tijd bij Ajax en waar ze zich nu mee bezig houden”, vertelt Enoh daarover. “We hebben gesproken met Demy de Zeeuw, Dusan Tadic, André Onana en Daley Blind. Later ben ik met de Enoh Reunited podcast begonnen. Hier spreek ik met mijn voormalig ploeggenoten bij Ajax. Vooral spelers waarmee we de derde ster wonnen. Daar ben ik nu druk mee bezig. Ik vind het erg leuk om te doen.”

Eyong Enog als speler van Ajax in duel met José Callejón

Daarnaast houdt Enoh zich bezig met een eigen onderneming, waarmee hij voetballers coacht en begeleidt. “Toen ik zelf nog voetbalde, kreeg ik geen goed management. Ik was alleen maar bezig met het voetballen. Wat er buiten het veld gebeurt, is echter ook heel belangrijk. Vanuit mijn eigen ervaringen wil ik jonge spelers helpen die net komen kijken. Veel families realiseren zich niet dat een voetbalcarrière maar heel kort is. Als je de kans krijgt om het te maken in de voetballerij, grijp die meteen aan, want het is zo voorbij.”

Kroatië

Enoh geeft bovendien aan nog altijd het Nederlandse voetbal te volgen. “Ik kijk naar de Eredivisie en het Nederlands elftal. Ik denk niet dat Nederland een gooi kan doen naar het wereldkampioenschap, maar ik verwacht wel een goede prestatie.” Op de vraag wie volgens Enoh wél wereldkampioen wordt, antwoordt hij: “Ik denk dat er vijf teams zijn die ver kunnen komen: Brazilië, Duitsland, Spanje, Portugal en Kroatië. Kroatië maakt veel indruk op mij. Ze hebben een sterk team, dat zag je op het afgelopen WK. Ze hebben nog steeds veel dezelfde goede spelers. Modric wordt steeds beter naarmate hij ouder wordt. Hij is als goede wijn. Ik hoop dat hij tegen die tijd nog in vorm is. Bij Spanje is er ook een speler die ik heel goed vind. Dat is Pedri. Als Spanje ver komt, kan hij een van de uitblinkers van het toernooi worden.”