Neymar neemt stelling in slepende fraudezaak: ‘Mijn vader regelde dat altijd’

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 19:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:40

Neymar weet niets van vermeende fraude bij zijn transfer van Santos naar Barcelona in 2013. De aanvaller van Paris Saint-Germain wees dinsdag in de rechtszaal naar zijn vader: "Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen", zo benadrukte Neymar nog maar eens. De Braziliaanse investeringsmaatschappij DIS claimt dat er negen jaar geleden is gefraudeerd met de transfersom van in totaal 57 miljoen euro.

De door DIS aangespannen rechtszaak is deze week van start gegaan en duurt zeker nog tot 31 oktober. Neymar liet dinsdag in de rechtszaal in Barcelona weten dat hij nooit betrokken is geweest bij de contractbesprekingen van destijds. "Mijn vader regelde dat soort dingen altijd en doet dat nu nog steeds eigenlijk", aldus de voormalig aanvaller van de Catalaanse grootmacht, die in totaal vier jaar uitkwam voor Barcelona. "Ik onderteken alles waarvan hij zegt dat ik dat moet doen."

DIS beweert al enige jaren dat Barcelona en het kamp-Neymar fraude hebben gepleegd rondom de transfersom van 57 miljoen euro. Via een omweg zouden tientallen miljoenen bij een maatschappij van de vader van de dertigjarige aanvaller zijn beland. DIS betaalde in 2009 twee miljoen euro voor veertig procent van de transferrechten van de destijds zeventienjarige speler. Voor de som van 57 miljoen euro dwong Neymar vier jaar later een transfer af richting Barcelona. Zeventien miljoen euro daarvan ging naar Santos en de overige veertig miljoen euro naar Neymar en diens familie.

Volgens de Braziliaanse investeringsmaatschappij is de veertig procent van de zeventien miljoen euro die men ontving veel te weinig en is er in werkelijk veel meer geld neergelegd voor de Neymar-deal. Een Spaanse onderzoeksrechter stelde in een eerder stadium al vast dat het werkelijke transferbedrag 83 miljoen euro bedraagt. DIS zegt recht te hebben op veertig procent van de veertig miljoen euro die Barcelona, met destijds Sandro Rosell als voorzitter, overmaakte naar de familie van Neymar. Hierdoor zouden andere clubs met interesse in de aanvaller bewust buitenspel zijn gezet.

Real Madrid bijvoorbeeld was in 2013 ook in de race om de handtekening van Neymar, die dus voor Barcelona koos. De verwachting is dan ook dat Real-voorzitter Florentino Pérez met een verklaring zal komen tijdens de rechtszaak. Santos speelt ook een rol in de hele gang van zaken, want de Braziliaanse club zou nog eens twaalf miljoen euro hebben ontvangen van Barcelona via een schimmige omweg, onder meer via een oefenduel tussen beide clubs. Neymar en Barcelona kwamen eerder al in de problemen door de veelbesproken transfer. In 2016 werd een schikking getroffen met de Spaanse fiscus van in totaal vijf miljoen euro. De leiding van Barcelona gaf destijds toe fouten te hebben gemaakt met de fiscale planning rond de Neymar-transfer.

Neymar ging in de rechtbank nader in op de interesse van Real medio 2013. "Veel clubs wilden mij hebben, maar sinds ik een kind was wilde ik altijd voor Barcelona spelen. Op het laatste moment moest ik kiezen tussen Barcelona en Real en het werd uiteindelijk Barcelona. Ik volgde echt mijn hart." Neymar ruilde de Catalanen in 2017 in voor PSG, dat een recordbedrag van 222 miljoen euro neertelde. Tegen hem is een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van tien miljoen euro geëist. Een daadwerkelijke celstraf is echter niet aannemelijk, want in Spanje zijn gevangenisstraffen tot twee jaar bij de eerste veroordeling altijd voorwaardelijk.