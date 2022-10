Recordaankoop uit de Premier League maandenlang uitgeschakeld

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 18:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:33

Alexander Isak komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo bevestigt Newcastle United-manager Eddie Howe dinsdag. De Zweed liep in september op de training bij zijn nationale ploeg een dijblessure op en moet zeker nog eens twee maanden toekijken. Daardoor mist hij de komende zes wedstrijden van zijn club.

Howe reageerde dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Everton op het nieuws van Isak. “Het is heel frustrerend voor hem. Als speler in een nieuwe competitie en bij een nieuwe club wil je gelijk impact maken en dat deed hij in zijn eerste wedstrijden. Het is frustrerend geweest, omdat hij veel werk heeft verricht om fit te raken. Hij wil hier heel graag zijn stempel drukken.”

Isak kwam afgelopen transferperiode voor zeventig miljoen euro over van Real Sociedad, wat een recordbedrag voor Newcastle betekende. Tot op heden speelde de voormalig speler van Willem II slechts drie wedstrijden voor Newcastle, maar wist daarin wel een sterke indruk te maken door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Zo was hij tijdens de 2-1 nederlaag bij Liverpool trefzeker en wist hij in eigen huis een punt te redden tegen Bournemouth (1-1).

Newcastle draait zonder Isak de laatste tijd overigens wel goed in Premier League. Zo zijn the Magpies al vijf wedstrijden ongeslagen en is Callum Wilson doorgaans de vervanger van Isak in de punt van de aanval. Laatstgenoemde is normaliter ook basisspeler in het nationale team van Zweden, dat door de nederlaag in de play-offs tegen Polen niet op het WK aanwezig zal zijn. In de afgelopen Nations League-wedstrijd tegen Slovenië was Isak al niet meer van de partij en toen opteerde keuzeheer Janne Andersson voor een aanval bestaande uit Robin Quaison en Dejan Kulusevski.