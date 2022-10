Erik ten Hag ontvangt lovende woorden uit vrij onverwachte hoek

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 17:30 • Wessel Antes

Luke Shaw is erg tevreden over de manier waarop Erik ten Hag zijn basisopstellingen samenstelt bij Manchester United, zo zegt de 27-jarige linksback in gesprek met nieuwsmedium The National. De Engelsman werd dit seizoen zelf regelmatig gepasseerd door Ten Hag, maar is lovend over het selectiebeleid van zijn manager.

Ten Hag schroomt het gevaar niet bij United dit seizoen: bewezen namen als Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, Raphaël Varane en Shaw moeten regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank. De linkervleugelverdediger denkt dat het beleid van Ten Hag the Red Devils ten goede komt. “Ik denk dat het goede aan deze manager is dat hij iedereen scherp houdt. Hij zorgt ervoor dat iedereen elke dag honderd procent is. Als je er niet goed in zit dan speel je niet. Dat is heel goed.”

Shaw moest vanwege slechte prestaties tijdens de eerste twee competitienederlagen van United zelf ook banken en werd vervangen door Tyrell Malacia. Tegen Everton (1-2 winst) en Newcastle United (0-0) was de linkspoot wel weer basisspeler. Dat Shaw een tijd gepasseerd werd vond hij zelf niet verrassend. “Ik had geen commentaar van Ten Hag nodig. Ik wist dat het niet goed genoeg was en begreep dat ik mijn plaats moest afstaan.”

De 23-voudig international van Engeland hoopt nog altijd met zijn thuisland naar het WK in Qatar te gaan. Tijdens de laatste interland van the Three Lions was Shaw trefzeker in een doelpuntrijk duel met Duitsland (3-3). Shaw was er tijdens het teleurstellende WK van 2014 wel bij voor Engeland, maar werd in 2018 niet opgeroepen door bondscoach Gareth Southgate.