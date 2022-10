Boomlange doelman in verband gebracht met overstap naar zoekend Ajax

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 16:50 • Wessel Antes

Ajax zou interesse hebben in Samuel Brolin van het Zweedse AIK Fotboll, zo meldt het hoog aangeschreven medium Tipsbladet. De 22-jarige keeper speelt dit seizoen op huurbasis voor Mjällby AIF en zou zijn bekeken door de Amsterdamse club. Wel meldt het Scandinavische magazine dat de interesse nog niet concreet is geworden.

Naast Ajax zouden ook het Deense FC Kopenhagen en Brøndby IF Brolin in de gaten houden. De doelman, die ruim twee meter is, speelde tien jeugdinterlands voor Zweden Onder 21. Brolin speelt al sinds januari 2021 op huurbasis voor Mjällby. In veertig officiële wedstrijden hield hij elf keer de nul bij de nummer negen van de Allsvenskan. Bij AIK staat Brolin nog onder contract tot december 2023. Volgens Tipsbladet moet hij tussen de vijf en acht ton opleveren.

Brolin is een jeugdproduct van AIK, maar speelde tot dusver geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van de Zweedse topclub. De club van onder meer John Guidetti stuurde Brolin al op huurbasis naar drie verschillende Zweedse clubs: Vasalund, Akropolis en momenteel dus Mjällby. Met de interesse van twee Deense topclubs en Ajax lonkt het eerste buitenlandse avontuur voor de sluitpost.

De kans is groot dat Ajax deze winter op zoek gaat naar een nieuwe doelman. Tijdens het slot van de zomerse transferperiode blokkeerde de Raad van Commissarissen de komst van Benfica-keeper Odysseas Vlachodimos. Ook de namen van Ersin Destanoglu (Besiktas), Simon Mignolet (Club Brugge) en Giorgi Mamardashvili (Valencia) werden gelinkt aan Ajax.