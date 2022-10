Lang krijgt keiharde boodschap bij Club en moet vrezen voor WK-deelname

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 16:16 • Wessel Antes

Noa Lang begeeft zich momenteel in een vrij uitzichtloze situatie bij Club Brugge. De 23-jarige vleugelaanvaller wil dolgraag mee naar het WK met het Nederlands elftal, maar is op het tweede plan geraakt bij de Belgische landskampioen. Op een persconferentie van Club sprak trainer Carlo Hoefkens niet enorm hoopgevend over de situatie van Lang. “Voor mij is het belangrijk om niet aan de tijdsdruk van Noa te denken.”

Lang kwam dit seizoen tot dusver slechts acht keer in actie bij Club en maakte pas één treffer. Hoefkens snapt dat de situatie lastig is voor de vijfvoudig international van Oranje. “Noa zit met een soort van tijdsdruk voor het WK. Voor hem is dit een moeilijke situatie. Voor alle duidelijkheid: ik ben enorm tevreden over de wijze waarop hij zich profileert dit jaar.”

Hoefkens is niet van plan extra mee te denken met zijn buitenspeler door het aankomende WK in Qatar. “'Voor mij is het belangrijk om niet aan de tijdsdruk van Noa te denken. Hij moet zijn energie steken in het presteren op het veld. Of we bij Club de beste Noa nog terugzien? Ja, dat kan absoluut nog. Als hij mag invallen, is het aan hem om zich te tonen. Daar kijk ik ongelofelijk naar uit.”

Brugge staat na vier duels in de Champions League bovenaan in een poule met Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto. In de Pro League doet de Belgische grootmacht het een stuk minder met de derde plek. Toch is Hoefkens niet van plan om veel te wijzigen. “De ploeg staat en ik ben niet van plan om te veranderen om maar wat te veranderen. Ik ben nou eenmaal tevreden momenteel. Noa mag het met bepaalde zaken oneens zijn. Maar kansen komen niet vanzelf. Soms heb je geduld nodig, zoals anderen dat in het verleden ook nodig hadden.”