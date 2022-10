Van Gaal hoort actuele stand van zaken omtrent spierblessure Depay

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 15:49 • Wessel Antes • Laatste update: 16:21

Memphis Depay gaat spoedig zijn rentree maken bij Barcelona, zo meldt de Spaanse sportkrant SPORT. In de laatste interlandperiode liep de international van het Nederlands elftal een spierblessure op, waarvan de 28-jarige aanvaller nu bijna hersteld is. Naar verwachting is Depay er zondag weer bij, wanneer Barcelona het opneemt tegen Athletic Club.

Mocht dat duel in LaLiga toch nog te vroeg komen, dan is Depay er voor het Champions League-treffen met Bayern München sowieso weer bij. Trainer Xavi zal blij zijn met goede nieuws, daar zijn ploeg de laatste tijd geplaagd werd door blessureleed. Naast Depay stonden ook Héctor Bellerín en Andreas Christensen enige tijd aan de kant. Net als de Nederlander lijkt ook dat tweetal zondag weer inzetbaar te zijn. Dat geldt niet voor Ronald Aráujo. De Uruguayaan wordt pas na het WK weer terugverwacht.

De terugkeer van Depay is ook goed nieuws voor bondscoach Louis van Gaal. De oefenmeester ziet in de voormalig PSV’er zijn aanvalsleider. Voorafgaand aan het met 1-0 gewonnen Nations League-duel met België zei Van Gaal al dat Depay en ook teamgenoot Frenkie de Jong, die tegen Polen uitviel met een hamstringblessure, een speciale status hebben bij Oranje. “Memphis en Frenkie zijn voor mij twee hele belangrijke spelers. Ik heb ze een hart onder de riem gestoken toen ze vertrokken. Ik zei ze dat ik zo lang mogelijk een plaatsje in de selectie voor ze vrij zal houden richting het WK. Zij hebben zoveel betekend voor dit Oranje. Ze hebben een plusje verdiend.”

De Jong maakte zijn rentree op 9 oktober tegen Celta de Vigo en stond zondag nog de hele wedstrijd op het veld tijdens de Clásico tegen Real Madrid. De aanstaande rentree van Depay is eveneens goed nieuws voor Van Gaal, omdat hij met zijn 42 doelpunten in Oranje onmisbaar lijkt te zijn. Alleen Robin van Persie (vijftig doelpunten) staat nog boven Depay op de eeuwige topscorerslijst van Oranje. Het mondiale eindtoernooi in Qatar begint voor de manschappen van Van Gaal op 21 november. Het Senegal van onder meer Sadio Mané en Kalidou Koulibaly is dan de tegenstander in het Al Thumana Stadium in Doha.