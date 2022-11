Het WK van 2022: het programma, alle uitslagen en de standen

Van 20 november tot 18 december wordt in Qatar het WK gehouden. Nederland zit in poule A en neemt het op tegen Senegal, Ecuador en Qatar, terwijl er ook in zeven andere groepen om plaatsing voor de knock-outfase wordt gestreden. Alles voor dat ene doel: het omhooghouden van de wereldbeker op 18 december. In dit overzicht vind je antwoord op al je vragen. Wanneer speelt het Nederlands elftal? Wat zijn de standen van de poules? Welke wedstrijden zijn er al gespeeld en wat staat er nog op het programma? Voetbalzone, dat uiteraard ook op de nieuwspagina veelvuldig over het WK bericht, houdt je hier van alles op de hoogte.

Wedstrijden zondag 20 november:

Stand in Groep A

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Qatar 0 0 0 0 0 0-0 2. Ecuador 0 0 0 0 0 0-0 3. Nederland 0 0 0 0 0 0-0 4. Senegal 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep A

Zondag 20 november

Maandag 21 november

17.00 uur Senegal - Nederland

Vrijdag 25 november

14.00 uur Qatar - Senegal

17.00 uur Nederland - Ecuador

Dinsdag 29 november

16.00 uur Ecuador - Senegal

16.00 uur Nederland - Qatar

Stand in Groep B

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Engeland 0 0 0 0 0 0-0 2. Iran 0 0 0 0 0 0-0 3. Verenigde Staten 0 0 0 0 0 0-0 4. Wales 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep B

Maandag 21 november

14.00 uur Engeland - Iran

20.00 uur Verenigde Staten - Wales

Vrijdag 25 november

11.00 uur Wales - Iran

20.00 uur Engeland - Verenigde Staten

Dinsdag 29 november

20.00 uur Wales - Engeland

20.00 uur Iran - Verenigde Staten

Stand in Groep C

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Argentinië 0 0 0 0 0 0-0 2. Saoedi-Arabië 0 0 0 0 0 0-0 3. Mexico 0 0 0 0 0 0-0 4. Polen 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep C

Dinsdag 22 november

11.00 uur Argentinië - Saoedi-Arabië

17.00 uur Mexico - Polen

Zaterdag 26 november

14.00 uur Polen - Saoedi-Arabië

20.00 uur Argentinië - Mexico

Woensdag 30 november

20.00 uur Polen - Argentinië

20.00 uur Saoedi-Arabië - Mexico

Stand in Groep D

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Denemarken 0 0 0 0 0 0-0 2. Tunesië 0 0 0 0 0 0-0 3. Frankrijk 0 0 0 0 0 0-0 4. Australië 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep D

Dinsdag 22 november

14.00 uur Denemarken - Tunesië

20.00 uur Frankrijk - Australië

Zaterdag 26 november

11.00 uur Tunesië - Australië

17.00 uur Frankrijk - Denemarken

Woensdag 30 november

16.00 uur Australië - Denemarken

16.00 uur Tunesië - Frankrijk

Stand in Groep E

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Duitsland 0 0 0 0 0 0-0 2. Japan 0 0 0 0 0 0-0 3. Spanje 0 0 0 0 0 0-0 4. Costa Rica 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep E

Woensdag 23 november

14.00 uur Duitsland - Japan

17.00 uur Spanje - Costa Rica

Zondag 27 november

11.00 uur Japan - Costa Rica

20.00 uur Spanje - Duitsland

Donderdag 1 december

20.00 uur Japan - Spanje

20.00 uur Costa Rica - Duitsland

Stand in Groep F

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Marokko 0 0 0 0 0 0-0 2. Kroatië 0 0 0 0 0 0-0 3. België 0 0 0 0 0 0-0 4. Canada 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep F

Woensdag 23 november

11.00 uur Marokko - Kroatië

20.00 uur België - Canada

Zondag 27 november

14.00 uur België - Marokko

17.00 uur Kroatië - Canada

Donderdag 1 december

16.00 uur Kroatië - België

16.00 uur Canada - Marokko

Stand in Groep G

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Brazilië 0 0 0 0 0 0-0 2. Servië 0 0 0 0 0 0-0 3. Zwitserland 0 0 0 0 0 0-0 4. Kameroen 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep G

Donderdag 24 november

11.00 uur Zwitserland - Kameroen

20.00 uur Brazilië - Servië

Maandag 28 november

11.00 uur Kameroen - Servië

17.00 uur Brazilië - Zwitserland

Vrijdag 2 december

20.00 uur Servië - Zwitserland

20.00 uur Kameroen - Brazilië

Stand in Groep H

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Portugal 0 0 0 0 0 0-0 2. Ghana 0 0 0 0 0 0-0 3. Uruguay 0 0 0 0 0 0-0 4. Zuid-Korea 0 0 0 0 0 0-0

Programma & Uitslagen Groep H

Donderdag 24 november

14.00 uur Uruguay - Zuid-Korea

17.00 uur Portugal - Ghana

Maandag 28 november

14.00 uur Zuid-Korea - Ghana

20.00 uur Portugal - Uruguay

Vrijdag 2 december

16.00 uur Ghana - Uruguay

16.00 uur Zuid-Korea - Portugal

Knock-outfase

Achtste finales

Zaterdag 3 december

16.00 uur Winnaar Groep A - nummer twee Groep B (AF1)

20.00 uur Winnaar Groep C - nummer twee Groep D (AF2)

Zondag 4 december

16.00 uur Winnaar Groep D - nummer twee Groep C (AF3)

20.00 uur Winnaar Groep B - nummer twee Groep A (AF4)

Maandag 5 december

16.00 uur Winnaar Groep E - nummer twee Groep F (AF5)

20.00 uur Winnaar Groep G - nummer twee Groep H (AF6)

Dinsdag 6 december

16.00 uur Winnaar Groep F - nummer twee Groep E (AF7)

20.00 uur Winnaar Groep H - nummer twee Groep G (AF8)

Kwartfinales

Vrijdag 9 december

16.00 uur Winnaar AF5 - Winnaar AF6 (KF1)

20.00 uur Winnaar AF1 - Winnaar AF2 (KF2)

Zaterdag 10 december

16.00 uur Winnaar AF7 - Winnaar AF8 (KF3)

20.00 uur Winnaar AF4 - Winnaar AF3 (KF4)

Halve finales

Dinsdag 13 december

20.00 uur Winnaar KF2 - Winnaar KF1 (HF1)

Woensdag 14 december

20.00 uur Winnaar KF4 - Winnaar KF3 (HF2)

Troostfinale

Zaterdag 17 december

16.00 uur Verliezer HF1 - Verliezer HF2

Finale

Zondag 18 december

16.00 uur Winnaar HF1 - Winnaar HF2