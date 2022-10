Premier League-smaakmaker kan definitief streep zetten door WK in Qatar

Dinsdag, 18 oktober 2022 om 14:46 • Wessel Antes • Laatste update: 14:51

Diogo Jota zal deze winter niet aanwezig zijn tijdens het WK in Qatar, zo weet het Portugese A Bola dinsdag te bevestigen. De aanvaller van Liverpool moet vanwege een kuitblessure een streep zetten door het prestigieuze eindtoernooi met zijn land Portugal. De 25-jarige buitenspeler is normaliter een belangrijke schakel in het elftal van bondscoach Fernando Santos.

Afgelopen zondag moest Jota in de 95ste minuut van het duel tussen Liverpool en Manchester City per brancard naar de kant. Met Kostas Tsimikas als vervanger wisten the Reds een 1-0 zege over de streep te trekken, maar de zorgen over Jota waren direct groot. Een MRI-scan heeft laten blijken dat de Portugees het WK met zijn thuisland niet gaat halen. Bondscoach Santos zou een dag na de overwinning van Liverpool al op de hoogte zijn gesteld door de vleugelflitser.

De rechtspoot speelde tot dusver 28 interlands voor Portugal, waarin hij goed was voor tien doelpunten en acht assists. Santos verliest daarmee een van zijn buitenspelers met een hoog rendement. In de kwalificatie voor het eindtoernooi in Qatar maakte Jota in zeven wedstrijden maar liefst vijf doelpunten. De kans is groot dat AC Milan-aanvaller Rafael Leão door de blessure van Jota een belangrijkere rol krijgt.

Jota werd door Liverpool in de zomer van 2020 voor 45 miljoen euro overgenomen van Wolverhampton Wanderers. Sindsdien speelde hij 93 officiële wedstrijden voor the Reds, waarin de Portugees 34 doelpunten maakte en veertien assists gaf. Hoewel Jota er met de komst van Luis Díaz een geduchte concurrent bij kreeg in januari van dit jaar, deed manager Jürgen Klopp nog altijd vaak een beroep op hem. Klopp moet beide buitenspelers de komende periode missen. Díaz keert vanwege een knieblessure waarschijnlijk pas in 2023 terug op Anfield.